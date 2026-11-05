Stellantis e Dongfeng: la joint venture a Wuhan per Jeep ed Peugeot elettriche

Stellantis e Dongfeng accelerano sulla partnership industriale. Nuovi modelli elettrici nasceranno a Wuhan nel 2027 per l'esportazione globale.

Il settore automobilistico internazionale sta vivendo una trasformazione strategica fondamentale con l'annuncio di un nuovo capitolo nella collaborazione tra Stellantis e Dongfeng Motor Corporation. L'obiettivo ambizioso è trasformare lo stabilimento di Wuhan, in Cina, in un polo produttivo centrale per quattro nuovi modelli elettrificati destinati all'esportazione sui mercati mondiali. Questa mossa industriale segna un cambio di paradigma significativo, poiché la Cina cessa di essere semplicemente un mercato di consumo per diventare una base tecnologica e manifatturiera per il gruppo guidato da Antonio Filosa.

Dettagli tecnici e tempistiche del progetto

Le prossime vetture Peugeot e Jeep destinate ai mercati internazionali nasceranno anche in Cina grazie a questa accelerazione sulla partnership industriale. Secondo quanto riferito dal costruttore cinese, l'incontro chiave si è tenuto il 3 novembre a Wuhan tra il direttore generale di Dongfeng, Feng Changjun, e una delegazione dei vertici di Stellantis. Durante questo incontro cruciale, Feng ha chiesto esplicitamente di accelerare il passaggio dalla fase di pianificazione alla produzione industriale effettiva, assicurando che il primo modello previsto dalla nuova partnership inizi presto le operazioni.

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L'obiettivo principale è avviare la produzione entro il 2027, sfruttendo le tecnologie sviluppate dal costruttore cinese e la rete commerciale internazionale del gruppo automobilistico. Il piano industriale, annunciato lo scorso maggio 2026, prevede dettagli specifici sulla localizzazione della produzione. La joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile sarà responsabile della realizzazione a Wuhan, a partire dal 2027, di due nuovi modelli Peugeot elettrici destinati sia al mercato cinese sia all'esportazione. Nello stesso stabilimento dovrebbero essere realizzati anche due fuoristrada Jeep elettrici destinati ai mercati globali.

Visioni dei stakeholder e posizioni strategiche

La presenza del responsabile sudamericano Herlander Zola alla riunione conferma l'importanza attribuita a quell'area geografica nell'espansione della collaborazione. Alla riunione hanno partecipato Tianshu Xin, responsabile Stellantis per Cina e Asia-Pacifico, Davide Mele, responsabile della pianificazione prodotto, Ned Curic, responsabile dello sviluppo prodotto e delle tecnologie, e Virgilio Cerutti, responsabile dello sviluppo del business e delle partnership strategiche. Questo gruppo dirigenziale dimostra la complessità e la portata globale dell'accordo raggiunto.

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Feng Changjun ha sottolineato la necessità di utilizzare i canali di vendita di Stellantis per aumentare rapidamente la presenza delle vetture sui mercati internazionali. Questa posizione evidenzia come Dongfeng intenda sfruttare la forza commerciale del partner occidentale per massimizzare il ritorno sugli investimenti tecnologici cinesi. Il nuovo modello di cooperazione assegna un ruolo centrale alle tecnologie e alla capacità produttiva cinese, mentre Stellantis mette a disposizione i propri marchi e la presenza commerciale internazionale. Dopo 34 anni di collaborazione industriale, il rapporto tra Stellantis e Dongfeng si prepara così a cambiare dimensione.

Impatto economico e prossimi passi operativi

Prima dell'incontro, la delegazione Stellantis ha visitato il centro prove per i veicoli intelligenti e connessi di Wuhan, dove ha esaminato i programmi tecnologici di Dongfeng e provato alcuni modelli dei marchi cinesi M-Hero, Voyah ed eπ. Questa visita tecnica ha permesso ai dirigenti occidentali di valutare direttamente l'avanzamento tecnologico locale. L'operazione comporta un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan, circa un miliardo di euro, con un contributo previsto di Stellantis di circa 130 milioni di euro. Questi numeri riflettono la serietà degli impegni finanziari assunti dalle parti coinvolte.

La Cina non rappresenta più soltanto un mercato in cui produrre e vendere automobili, ma diventa una base per sviluppare veicoli destinati anche al resto del mondo. Questa dichiarazione riassume perfettamente la nuova filosofia operativa adottata dai due giganti industriali. I prossimi mesi saranno cruciali per verificare l'effettiva capacità dello stabilimento di Wuhan di rispettare le scadenze del 2027. Il successo di questa iniziativa potrebbe ridefinire gli equilibri della produzione automobilistica globale nei prossimi decenni.