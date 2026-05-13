Stelle Cannes 2026: gli abiti protagonisti dello star system

Il Festival di Cannes, oltre ai film, è anche moda. I look degli attori e degli addetti ai lavori sono un omaggio alla loro bellezza e potere. Qui troverete informazioni dettagliate sull'abbigliamento che gli olejà vip porteranno alle sfilate del Festival nel 2026.

Star del cinema, celebrità e addetti ai lavori si danno appuntamento in Costa Azzurra per animare, anche con i loro look, il Festival di Cannes 2026; i look al Festival di Cannes 2026 sono protagonisti quanto le star del cinema.

Ma a chi assegneresti la Palma d'Oro per l'abito più sfavillante della 79ª edizione? E chi ha vestito chi? If questa edizione del Festival di Cannes si prospetta essere meno frequentata dai divi hollywoodiani e più in generale dagli Stati Uniti, non si può dire lo stesso per le stelle del cinema europeo. Isabelle Huppert e Catherine Deneuve, ad esempio, non mancheranno.

Poi Monica Bellucci, Vincent Cassel, Isabella Ferrari, Marion Cotillard e Lorenzo Zurzolo sono altri nomi che rimpolpano il parterre, facendo ben sperare nei looks che avvisteremo alla 79ª edizione dell'evento che raccoglie in Costa Azzurra gran parte dello star system. Perché la moda è parte integrante dell'evento, che volgerà al suo termine sabato 23 maggio. Perché il Festival di Cannes non è solo film, ma anche moda.

Laurent Ruquier, volto noto della televisione e della radio francese, lo definì proprio ‘il luogo dove si applaudono gli abiti prima ancora dei film, salvo poi annoiarsi in sala’. E in fondo, il Festival di Cannes è un grande osservatorio della contemporaneità in cui cultura, spettacolo e immagine si intrecciano continuamente





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