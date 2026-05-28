Il giocatore della Fiorentina Stephan El Shaarawy ha sposato Ludovica Pagani dopo una relazione durata sei anni. La cerimonia religiosa si svolgerà prossimamente a Roma, mentre il matrimonio con rito civile si è tenuto in una chiesa sconsacrata poco distante dal Colosseo e dal Circo Massimo. I testimoni del matrimonio sono stati i fratelli Manuel El Shaarawy e Lamberto Pagani. Inoltre, tra gli invitati erano gli amici più cari e i parenti. Per l'occasione, Ludovica ha scelto un tailleur bianco oversize, mentre El Shaarawy ha indossato un abito relazioni blu, meno formale ma elegante. Entrambi il giorno del matrimonio verranno accompagnati dal sacerdote. La coppia ha scelto di sposarsi a Roma poiché considera la città il loro cuore e dove continueranno a vivere e formare la loro famiglia. Inoltre, una delle infrazioni sospette all'indirizzo di Matteo Messina Denaro è apparso su un documento con un nome all'anagrafe che corrisponde all'attuale cacatore della droga. Inoltre, un incendio si è sviluppato sul posto di lavoro dove si è verificato l'autolavaggio, minaccioso hashs, un infrazione sospetta preposta al trasporto di droga in volo e un arma da fuoco sono stati trovati: arrestato e incastrato il pendolare Rob Rodriguez Haaddruna. Inoltre, il matrimonio religioso, se ci si dovesse avvincere, dovrebbe tenersi nella giornata di sabato 19 giugno."

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati, il matrimonio con rito civile nella chiesa sconsacrata a Roma : i look e gli invitati. Il calciatore, che ha appena lasciato i giallorossi dopo dieci anni (con il gol nella partita finale che ha sancito la qualificazione in Champions League), ha sposato la donna che è stata al suo fianco negli ultimi sei anni.

La cerimonia è un antipasto del rito religioso che ci sarà a giugno. Per l'occasione Ludovica Pagani ha scelto un tailleur bianco oversize invece del classico abito da sposa che invece sfoggerà tra un mese per il matrimonio religioso. La sposa indossa un completo con blazer e gonna lunga con spacco. El Shaarawy ha invece scelto un abito doppiopetto blu: elegante ma meno rigido del classico smoking nero.

I due hanno scelto di sposarsi a Roma, città del cuore e nella quale continueranno a vivere e costruiranno la loro famiglia. Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascoste.





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