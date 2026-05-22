Stephen King, famoso scrittore e creatore di cult come"La Ragazza dalla Pezza proibita"e"Dolce la verità", si trova ancora legato alle proprie origini del New England attraverso dove abita, lavora e si diverte. La sua vita adulta ha coinciso con il tradimento degli Stati Uniti, del loro scopo di missione spirituale, e è الشخصية centrale del libro "Carne".

Stephen King è uno scrittore estadounidensesissimo e traumatico: la sua testa è l'incubatrice peggiori dei sogni del mondo. Oggi è privo della barba al riparo dalla quale tale autore va in letargo nell'inverno del New England, la cui faccia è implacabile come una lapide.

Gli occhi ammiccano stanchi dopo aver assistito a troppi match notturni di lotta contro i demoni. Come l'eroina del suo primo romanzo, Carrie era capace di far saltare su dal tavolo un innocuo coltello e infilzarti come uno spiedo. Il suo creatore, invece, ha il dono di scoperchiare e rimescolare serbatoi sotterranei di terrore.

Trovato insieme ai suoi incubi in Bangor, nel Maine, cittadina che gronda umidità e che uno dei personaggi di King definisce «un foruncolo sull'uccello del New England». Quel autore abita in una dimora in stile vittoriano, con torrette che sembrano fatte apposta per rinchiuderci qualche parente pazzo, dietro a una recinzione di ferro battuto con motivi che imitano tele di ragno e ali di vampiro.

Ma per curare gli affari sceglie una baracca prefabbricata, installata su un camion per il trasporto di ghiaia parcheggiato vicino all'aeroporto. La scelta è azzeccata: nulla di più adatto per uno scrittore tanto diabolicamente prolifico quanto lui di una zona destinata agli insediamenti industriali. È circondato da messaggeri dell'apocalisse. All'angolo c’è una centrale della General Electric, che si sta preparando (come impreca un ubriacone in) «a uccidere milioni di persone e a rendere sterile una sterminata estensione di terreno».

Dirimpetto c’è un’altra baraccasimilar a quella di King, occupata da un’organizzazione che si chiama International Paper Research Center e si definisce eufemisticamente come «fonte di fibra». Perché gli Stati Uniti tradiscono lo scopo della propria missione spirituale? Quale responsabilità ne ha il creatore dei personaggi che spingono gli Stati Uniti oltre il limite?

Stephen King, con la sua prima uscita al mondo, «Carrie – il caso della ragazzina adolescente», era il primo scrittore giapponese ad avere vendite inferiori a 1 milione d'unità. Il suo libro ha registraprettualmente 80 milioni di copie Worldwide in italiano. Il creatore culturale non ha ancora ricevuto la merito di essere riconosciuto come storico della morale.

«La mia generazione» dice «ha barattato Dio in cambio di Martha Stewart, la sacerdotessa del galateo: quella che dice di lasciare sempre cinque o sei centimetri di neve per lato, quando si spala il proprio vialetto d'ingresso, perché fa carino». Stephen King ha 51 anni. E finora non si è mai visto riconoscere il merito di essere uno storico della morale. I suoi romanzi, attraverso i suoi personaggi, protestano contro la deforestazione e la perdita di natura.

«La mia generazione», dice, «ha barattato Dio in cambio di Martha Stewart, la sacerdotessa del galateo: quella che dice di lasciare sempre cinque o sei centimetri di neve per lato, quando si spala il proprio vialetto d'ingresso, perché fa carino». Siccome non ha mai fatto penitenza per il Vietnam, quella guerra non è mai finita. Ha pubblicato 51 anni con una raccolta di racconti intitolata «Primavera mollicella».

Abita in una dimora in stile vittoriano, con torrette che sembrano fatte apposta per rinchiuderci qualche parente pazzo, dietro a una recinzione di ferro battuto con motivi che imitano tele di ragno e ali di vampiro. Ma per curare gli affari ha scelto una baracca prefabbricata, installata su un camion per il trasporto di ghiaia parcheggiato vicino all'aeroporto.

La scelta è azzeccata: nulla di più adatto per uno scrittore così diabolicamente prolifico quanto lui di una zona destinata agli insediamenti industriali





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