Stephen Miller: Il braccio operativo delle politiche migratorie di Trump

Analisi del potere di Stephen Miller nella Casa Bianca e del suo ruolo cruciale nelle espulsioni, nella politica estera e nelle decisioni di sicurezza nazionale.

Stephen Miller, vicecapo di gabinetto per le politiche della Casa Bianca, guida ogni mattina alle dieci riunioni video con l'aggressività di un generale in guerra. La sua voce è la più forte, imponendo una linea autoritaria che non tollera dissenters o scuse. Miller interpreta il ruolo di un despota che segue con spietata determinazione le direttive del presidente Donald Trump, con un focus specifico sull'espulsione degli immigrati, disinteressandosi completamente del consenso politico o del populismo tradizionale.

Direzione delle operazioni di espulsione

Miller impartisce ordini diretti a una vasta gamma di agenzie federali, tra cui l'Fbi, l'Immigration and Customs Enforcement (Ice), il dipartimento della salute e il dipartimento della difesa. Un funzionario di alto livello che partecipa a queste riunioni ha descritto l'urgenza di Miller come qualcosa che sfocia spesso nella vessazione, notando che lui urla contro tutti spingendo il personale fino al limite. Nel maggio 2025, Miller ha comunicato ai vertici dell'Ice il requisito di arrestare tremila immigrati al giorno, una cifra che rappresenta quasi dieci volte il totale registrato nel 2024.

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Richiesta di dati e personale

La direzione di Miller richiede aggiornamenti quotidiani dettagliati su ogni aspetto del programma di deportazione. Pretende informazioni costanti sulla capacità dei centri di detenzione, sui voli di rimpatrio e sugli attraversamenti del confine. L'amministrazione ha promesso di schierare diecimila nuovi agenti dell'immigrazione entro la fine di gennaio, raddoppiando l'organico esistente, e Miller monitora personalmente l'avanzamento di questo piano di assunzioni per garantire che gli obiettivi siano raggiunti senza ritardi.

Cultura della paura e punizioni

Miller non esita a umiliare pubblicamente i funzionari che ritiene non stiano raggiungendo gli obiettivi o che oppongano resistenza. La sua filosofia di gestione si basa sulla responsabilità immediata, come confermato da una persona abituata alle riunioni: non c'è spazio per procrastinare o dare risposte vaghe. Se un problema è sotto la responsabilità di un dipendente, deve essere risolto all'istante. Questa dinamica crea un ambiente di lavoro basato sulla paura e sulla sottomissione assoluta alle volontà del vicecapo di gabinetto.

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Estremismo ideologico e visione del mondo

Nella cerchia dei collaboratori di Trump, Miller è considerato un dogmatico le cui idee sono talvolta troppo estreme per essere esposte apertamente, sebbene rappresenti l'incarnazione degli istinti più radicali del presidente. Trump ha persino scherzato in uno meeting nello Studio Ovale a ottobre, esprimendo il desiderio che Miller spiegasse cosa pensa davvero, ammettendo implicitamente la natura radicale delle sue convinzioni. Miller sta cercando di trasformare le divisioni politiche del paese in un conflitto esistenziale, definendo il Partito democratico un'organizzazione di estremisti interni.

Impatto sulla politica estera e sicurezza globale

Miller ha dichiarato la fine dell'ordine internazionale postbellico, favorendo un mondo governato dalla forza e dal potere. Insieme al segretario di stato Marco Rubio, ha avuto un ruolo chiave nella decisione di Trump di catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro, giustificando l'azione con la necessità di comportarsi come una superpotenza. Miller ha anche espresso la visione che l'esercito statunitense potrebbe prendere il controllo della Groenlandia senza colpo ferire, eco di un post sui social della moglie, Katie Miller, che mostrava una mappa dell'isola con una bandiera americana.

Influenza senza precedenti sui dossier

Nonostante i suoi incarichi ufficiali includano il consigliere per la sicurezza nazionale, il suo raggio d'azione è molto più ampio. Steve Bannon, ex consigliere di Trump, definisce Miller il primo ministro del presidente. Miller gestisce quasi ogni dossier che gli sta a cuore, spaziando dalla sicurezza nazionale e dalla politica estera al commercio e all'ordine pubblico. La sua influenza si estende a tutto, dalle operazioni militari ai prezzi della carne, guidando la macchina governativa con una determinazione ferrea e senza la vena di umorismo tipica di Trump.