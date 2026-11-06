Stephen Miller nominato capo di gabinetto della Casa Bianca da Trump

Donald Trump ha promosso Stephen Miller, figura chiave dell'immigrazione, a capo della Casa Bianca. La mossa avviene dopo la perdita repubblicana del Congresso nelle midterms.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la nomina di Stephen Miller alla carica di Capo di Gabinetto della Casa Bianca, confermandone il ruolo centrale nella sua amministrazione. Questa decisione strategica è stata presa venerdì, in un momento di transizione politica segnato dalla perdita del controllo del Congresso da parte dei repubblicani durante le recenti elezioni di medio termine.

Carriera e influenza di Stephen Miller

Stephen Miller, quarantunenne, ha guidato la redazione di alcune delle politiche più rigorose e controverse del Presidente Trump, in particolare quelle relative all'immigrazione e alle questioni interne. La sua ascesa politica è iniziata come editorialista del giornale studentesco della Duke University, dove si è costruito la reputazione di conservatore inflessibile. Negli anni 2010, mentre ancora lavorava come assistente congressuale, è stato tra i primi sostenitori della restrizione dell'immigrazione, una posizione non allora prevalente nel Partito Repubblicano.

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Radicalizzazione e attività successive al 2020

Dopo aver aderito alla campagna presidenziale del 2016, Miller ha ricoperto i ruoli di consigliere e autore dei discorsi durante il primo mandato di Trump, dal 2017 al 2021. Dopo la sconfitta di Trump nelle elezioni del 2020, ha fondato il gruppo di lobbying conservatore America First Legal. Questa organizzazione ha intentato cause legali contro grandi aziende, accusando marchi come Nike di discriminare le persone bianche. La moglie di Miller, Katie Miller, è un'importantissima voce conservatrice come podcaster e ex addetta alla comunicazione della prima amministrazione Trump.

Poliiche migratorie aggressive e critiche

Miller è riconosciuto come l'architetto principale dell'inasprimento dell'immigrazione durante il secondo mandato di Trump, stabilendo l'obiettivo di 3.000 arresti al giorno, un numero molto superiore rispetto alle amministrazioni precedenti. Ha istruito l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) a concentrarsi su chiunque si trovi nel paese illegalmente, indipendentemente dalla presenza di precedenti penali. Ha inoltre indicato i locali Home Depot, spesso frequentati dai lavoratori giornalieri, come centri focali per gli arresti dell'ICE.

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Posizioni su crisi internazionali e altri temi

Oltre alle politiche migratorie, Miller ha preso posizione su eventi critici come la morte di Alex Pretti, definendolo inizialmente un terrorista domestico prima di riconoscere che le forze dell'ordine potrebbero non aver seguito il protocollo. Ha sostenuto fermamente la fine della cittadinanza al suolo e si è espresso contro i diritti dei transgender. In ambito internazionale, ha commentato il conflitto con l'Iran, sostenendo che gli attacchi statunitensi e israeliani abbiano neutralizzato la leadership iraniana, e ha sostenuto le operazioni militari contro i contrabbandieri di droga in Venezuela e a Porto Rico.

Strategia legislativa e futuro immediato

Miller lavora strettamente con il direttore del budget della Casa Bianca Russell Vought da mesi, preparando azioni esecutive che il Presidente può attuare unilateralmente senza l'approvazione del Congresso. Questa strategia mira a mantenere l'influenza dell'amministrazione Trump nonostante il cambio di maggioranza alle Camere. La nomina a Capo di Gabinetto consoliderà il potere di Miller nel processo decisionale, includendo l'approvazione di tutti gli ordini esecutivi e la difesa delle priorità di base dell'amministrazione.