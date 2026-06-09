Steven Spielberg e il consiglio dell'ex sindaco: lasciare la porta aperta quando si riceve una donna sconosciuta

L'intervista a Steven Spielberg e il consiglio dell'ex sindaco di Villastellone, Giovanni Pollone, al suo successore, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco (Fratelli d'Italia), di lasciare sempre la porta aperta quando si riceve una donna che non si conosce. Nicco ha condiviso questo suggerimento sui social, ma ha sollevato preoccupazioni riguardo alle accuse che finiscono sui giornali prima che i fatti siano verificati. Immediate sono arrivate le critiche da parte di diversi esponenti dell'opposizione regionale e nazionale.

Steven Spielberg ha definito il suo ultimo film un grande film d'azione, ma ha sottolineato l'importanza dell'empatia come vero superpotere di cui abbiamo bisogno. In un'intervista, l'ex sindaco di Villastellone (Torino), Giovanni Pollone , ha consigliato al suo successore, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco (Fratelli d'Italia), di lasciare sempre la porta aperta quando si riceve una donna che non si conosce.

Nicco ha condiviso questo suggerimento sui social, dicendo che capisce quanto fosse saggio alla luce delle prime pagine dei giornali di oggi. Tuttavia, Nicco ha espresso preoccupazione per il fatto che le accuse, anche se ancora da verificare, possono finire sui giornali e compromettere l'immagine dell'accusato. Ha sottolineato l'importanza della cautela e della presunzione di innocenza, e ha condiviso la sua pratica di non ricevere persone che non conosce da solo per evitare equivoci.

Immediate sono arrivate le critiche da parte di diversi esponenti dell'opposizione regionale e nazionale, con Alice Ravinale che ha accusato Nicco di vittimizzazione secondaria. Nicco ha rivendicato il contenuto del suo post, sottolineando che non ha offeso le donne e non ha minimizzato la gravità della violenza sessuale, ma ha ribadito l'importanza della presunzione di innocenza





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