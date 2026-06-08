Steven Spielberg e il Midea PortaSplit: un grande film d'azione con empatia e super potere

Il regista Steven Spielberg ha parlato della sua visione di un grande film d'azione che si concentri sull'empatia e il super potere di cui abbiamo bisogno. In questo contesto, è stato presentato il Midea PortaSplit, un climatizzatore portatile potente e silenzioso con funzionalità complete.

Il regista Steven Spielberg , conosciuto per i suoi film d'azione come Indiana Jones e Jurassic Park, ha parlato della sua visione di un grande film d'azione che si concentri sull'empatia e il super potere di cui abbiamo bisogno.

In questo contesto, è stato presentato il Midea PortaSplit, un climatizzatore portatile potente e silenzioso con funzionalità complete. Questo prodotto ha consumi ridotti e può essere controllato tramite smartphone o comandi vocali. La caratteristica distintiva del Midea PortaSplit è il design con doppia unità, che consente di ridurre lo spazio di apertura della finestra necessario al passaggio del tubo e di abbattere notevolmente il rumore prodotto dal climatizzatore.

La configurazione è molto pratica da installare e da spostare, e quando non in uso, l'unità esterna può essere posizionata su quella interna utilizzando una base in plastica in dotazione. Il design del Midea PortaSplit è stato analizzato, iniziando dall'unità esterna in plastica bianca, con due maniglie laterali e robusti piedini in gomma. L'unità esterna ospita il sistema di espulsione dell'aria tramite un radiatore e una generosa ventola, con il compressore inserito nell'unità interna.

L'unità interna è realizzata in plastica bicolore, con maniglie laterali, ruote piroettanti e dimensioni pari a 646 x 518 x 340 mm, con un peso di 32,5 Kg. La zona superiore ospita il pannello di controllo e la generosa bocchetta per l'uscita dell'aria. Il pannello di controllo touch con un semplice display centrale, a led bianchi, per la gestione della temperatura.

Il Midea PortaSplit è accompagnato anche da un completo telecomando dotato di un ampio display retroilluminato, che aggiunge varie funzioni come la modalità Boost, Sonno, Gear, iSense e la possibilità di controllare la temperatura in base alla lettura di un termostato nel telecomando. Il climatizzatore Midea con motore inverter, tecnologia split, a pompa di calore, ha una capacità di raffreddamento e riscaldamento di 12.000 Btu/3,5 kw, portata d'aria massima di 420 m3/h e rumore interno di 39 db in modalità silenziosa.

Il prodotto è attento anche ai consumi energetici, con un Seer di 6,1, Scoop di 4,0, classe A++ per il raffreddamento, A+ per il riscaldamento e picco di assorbimento di circa 1.000 Watt in entrambe le modalità di funzionamento





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