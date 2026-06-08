Steven Spielberg parla del suo ultimo film e dell'importanza dell'empatia

Manuel Maura e Francesca Sorrentino si sono riuniti dopo Temptation Island e hanno scelto di vivere la loro relazione nella privacy, concentrandosi sulla quotidianità e sulla protezione del loro rapporto.

In una recente intervista, Steven Spielberg ha definito il suo ultimo film un grande blockbuster d'azione, ma ha sottolineato che l'empatia è il vero superpotere di cui abbiamo bisogno nella vita.

'Stiamo vivendo un momento difficile, ma stiamo costruendo uno scudo forte come coppia', ha dichiarato Manuel Maura riguardo alla sua relazione con Francesca Sorrentino. 'Siamo un neonato da proteggere', ha aggiunto. La coppia si è riunita dopo aver partecipato insieme a Temptation Island e aver capito che il loro sentimento non si era spento.

Manuel e Francesca hanno scelto di vivere la loro relazione nella privacy, senza condividere nulla sui social, ma concentrandosi sulla quotidianità e sulla protezione del loro rapporto





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