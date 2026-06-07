Steven Spielberg parla del suo ultimo film e una modella polacca vittima di tentato stupro a Milano

Il regista Steven Spielberg ha definito il suo ultimo film un grande film d'azione, ma ha sottolineato l'importanza dell'empatia. Purtroppo, una modella polacca di 30 anni è stata vittima di un tentato stupro a Milano. La vittima ha raccontato che l'aggressione è avvenuta in pieno giorno e che è stata salvata da uno sconosciuto coraggioso.

In una intervista esclusiva, il celebre regista Steven Spielberg ha definito il suo ultimo film un grande film d'azione , ma ha sottolineato che l'empatia è il vero superpotere di cui abbiamo bisogno.

Purtroppo, una modella polacca di 30 anni ha recentemente subito un tentato stupro a Milano, dove vive da alcuni mesi. La vittima ha raccontato che l'aggressione è avvenuta in pieno giorno, quando stava andando a fare la spesa in un supermercato vicino a casa, nella zona di Porta Romana. Ha notato un gruppo di giovani che stavano bevendo birra in via Livenza e ha avuto una brutta sensazione.

Il gruppo l'ha circondata e ha iniziato a picchiarla, trasformando l'aggressione in un vero e proprio pestaggio. La modella è stata salvata da uno sconosciuto coraggioso, ma non ha ancora sporto denuncia e vorrebbe incontrarlo per ringraziarlo di persona





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Steven Spielberg Film D'azione Tentato Stupro Milano Modella Polacca Aggressione Salvatore Sconosciuto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Steven Spielberg: 'Disclosure Day' è un film sulla mancanza di empatiaIl 10 giugno nei cinema il ritorno alla fantascienza del registaRoma, 5 giu. (askanews) - 'Disclosure Day' di Steven Spielberg è il film più atteso dell'anno, arriva il 10 giugno nei cinema, e...

Read more »

Il ritorno di Spielberg:Il regista premio Oscar torna al filone extraterrestre con

Read more »

Will Smith non voleva fare Men in Black: poi arrivò Steven Spielberg in elicotteroDietro il successo di Men in Black si nasconde una storia incredibile, che parte da New York e finisce direttamente a casa di Steven Spielberg. Will Smith ha raccontato il curioso retroscena dietro il suo sì al franchise con Tommy Lee Jones.

Read more »

La disclosure day di Steven Spielberg: l'empatia è il vero super potereIl regista famoso per i suoi film d'azione parla dell'importanza dell'empatia in un'intervista. Intanto, l'azienda SpaceX di Elon Musk è pronta per il suo debutto in borsa e punta a una valutazione di 1.765 miliardi di dollari.

Read more »