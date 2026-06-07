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Steven Spielberg parla del suo ultimo film e una modella polacca vittima di tentato stupro a Milano

Cronaca News

Steven Spielberg parla del suo ultimo film e una modella polacca vittima di tentato stupro a Milano
Steven SpielbergFilm D'azioneTentato Stupro
📆6/7/2026 10:26 AM
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Il regista Steven Spielberg ha definito il suo ultimo film un grande film d'azione, ma ha sottolineato l'importanza dell'empatia. Purtroppo, una modella polacca di 30 anni è stata vittima di un tentato stupro a Milano. La vittima ha raccontato che l'aggressione è avvenuta in pieno giorno e che è stata salvata da uno sconosciuto coraggioso.

In una intervista esclusiva, il celebre regista Steven Spielberg ha definito il suo ultimo film un grande film d'azione , ma ha sottolineato che l'empatia è il vero superpotere di cui abbiamo bisogno.

Purtroppo, una modella polacca di 30 anni ha recentemente subito un tentato stupro a Milano, dove vive da alcuni mesi. La vittima ha raccontato che l'aggressione è avvenuta in pieno giorno, quando stava andando a fare la spesa in un supermercato vicino a casa, nella zona di Porta Romana. Ha notato un gruppo di giovani che stavano bevendo birra in via Livenza e ha avuto una brutta sensazione.

Il gruppo l'ha circondata e ha iniziato a picchiarla, trasformando l'aggressione in un vero e proprio pestaggio. La modella è stata salvata da uno sconosciuto coraggioso, ma non ha ancora sporto denuncia e vorrebbe incontrarlo per ringraziarlo di persona

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