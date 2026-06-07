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Steven Spielberg parla del suo ultimo film: l'empatia è il vero superpotere

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Steven Spielberg parla del suo ultimo film: l'empatia è il vero superpotere
Steven SpielbergFilm D'azioneEmpatia
📆6/7/2026 7:16 PM
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L'intervista al regista di successo e l'episodio preoccupante di Christian Eriksen durante un'amichevole con l'Ucraina

In un'intervista esclusiva, Steven Spielberg ha definito il suo ultimo film un grande film d'azione , ma ha sottolineato che l'empatia è il vero superpotere di cui abbiamo bisogno.

Nel frattempo, Christian Eriksen ha causato preoccupazione durante un'amichevole con l'Ucraina, quando è crollato a terra durante il secondo tempo. Fortunatamente, il giocatore è cosciente e sta bene, ma la partita è stata sospesa. Questo episodio ha riportato alla mente il tragico evento di Euro 2021, quando Eriksen aveva avuto un arresto cardiaco. Da allora, gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.

La federazione danese ha riferito che Eriksen è cosciente e sta proseguendo bene dopo l'accaduto. Il medico della nazionale Morten Boesen ha raccontato nel dettaglio l'episodio e gli attimi di paura rivissuti in campo

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Steven Spielberg Film D'azione Empatia Christian Eriksen Arresto Cardiaco

 

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