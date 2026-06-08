Steven Spielberg parla di empatia nel nuovo film d'azione; Francesca Rizzello racconta il trauma da violenza psichiatrica

Intervista a Spielberg sul ruolo dell'empatia nel cinema; testimonianza drammatica di Francesca Rizzello su un attacco familiare legato a gravi disturbi mentali e la necessità di migliori strutture di assistenza.

Disclosure Day ha ospitato un'intervista esclusiva con Steven Spielberg , durante la quale il regista ha definito il nuovo progetto cinematografico "un grande film d'azione, ma alla base c'è l'empatia, il vero super potere di cui abbiamo bisogno".

Spielberg ha sottolineato come la capacità di mettersi nei panni degli altri sia la chiave per creare storie avvincenti che riescano a coinvolgere il pubblico a livello emotivo, ben al di là degli effetti spettacolari. Il dialogo ha poi proseguito approfondendo il ruolo della narrazione nell'affrontare temi delicati, come la salute mentale, suggerendo che il cinema possa diventare un veicolo di consapevolezza e di cambiamento sociale.





Nel frattempo, la cronaca nera ha riportato la drammatica testimonianza di Francesca Rizzello, 43 anni, ancora segnata dalle cicatrici di un attacco violento subìto sette anni fa. Il 23 aprile 2019, a Villanova di Modena, il fratello di Francesca, affetto da una grave patologia psichica - diagnosticata come disturbo psicotico, paranoide, schizofrenia e bipolarismo - le ha inflitto 19 coltellate, dopo aver minacciato di dare fuoco al palazzo.

Nonostante la gravità dell'aggressione, Francesca è riuscita a sopravvivere, ma ha dovuto affrontare un lungo e difficile percorso di riabilitazione, ancora oggi limitata dalle conseguenze fisiche e psicologiche dell'attacco. Il fratello, dopo aver scontato parte della pena in carcere e poi in REMS, è prossimo a ottenere la libertà. La vittima ha confessato di vivere un costante stato di paura, temendo il ritorno del fratello nella loro vita familiare.





Francesca ha raccontato al Corriere della Sera le ore di frustrazione trascorse a denunciare il comportamento pericoloso del fratello al centro di salute mentale (Csm). Le autorità, infatti, hanno risposto che non potevano obbligare il fratello a curarsi, lasciando la famiglia indifesa. La mancanza di tempestività degli interventi sanitari ha permesso al fratello di diventare ancora più ingestibile, culminando nell'attacco armato di cui sopra.

Mentre la sua vita è stata segnata da un arresto cardiaco, un coma e settimane di terapia intensiva, Francesca è ora costretta a riflettere su un dilemma morale: da un lato riconosce la necessità di una pena per il fratello, dall'altro ne sente la responsabilità di supportare un familiare affetto da una patologia che lo rende incapace di gestire le proprie azioni. Il suo racconto si conclude con un appello universale a potenziare le strutture di assistenza continua per le malattie psichiatriche, evidenziando come molte famiglie, come la sua, si trovino sole di fronte a un'epidemia di violenza derivante da disturbi mentali non adeguatamente trattati





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