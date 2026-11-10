Stevens guadagna 128mila euro frugando nei cassonetti aziendali

La storia di Stevens, che ha generato 128mila euro in un anno recuperando oggetti di lusso dai rifiuti. Dalle sedie Steelcase ai tappeti persiani, il metodo e i rischi del recupero.

Stevens, un recuperatore professionista negli Stati Uniti, ha dichiarato di aver guadagnato circa 128mila euro in un anno frugando all'interno di cassonetti situati in complessi residenziali di lusso e parchi aziendali. Questa somma considerevole deriva dalla rivendita di oggetti di valore, tra cui arredi di alta gamma, beni tecnologici e pezzi da collezione come tappeti persiani fatti a mano e spade da samurai, commercializzati principalmente sulle piattaforme eBay e Facebook Marketplace. L'attività, illustrata al CNBC Make It, rappresenta una sfida economica insolita che combina il risparmio estremo con la fortuna di individuare merce di pregio scartata.

Origini personali e svolta professionale

La decisione di dedicarsi al recupero non nasce da una semplice intuizione commerciale, ma da un percorso personale segnato da difficoltà significative. Stevens, figlio di un noto produttore musicale cresciuto nell'agiatezza, ha abbandonato l'università nel 2018 a causa di una grave dipendenza da psicofarmaci. Nei successivi anni ha consumato i pochi guadagni ottenuti da lavoretti occasionale, accumulando debiti per migliaia di dollari e vivendo situazioni di estrema precarietà che lo hanno portato a dormire in un box in affitto e successivamente nella propria auto per tre settimane.

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La trasformazione è avvenuta nel marzo 2024 quando Stevens ha trovato un paio di scarpe da ginnastica Nike usate ma in buone condizioni vicino a una stazione di servizio. Dopo averle pulite, le ha rivendute online per circa 32 euro, realizzando il primo profitto diretto dal recupero di oggetti scartati. Questa piccola vittoria ha rappresentato il catalizzatore per trasformare l'attività in un lavoro a tempo pieno, permettendogli di ricostruire i propri risparmi in tempi brevi e superare le aspettative iniziali di redditività.

Metodologia operativa e strategia di acquisto

Il modello operativo di Stevens si basa su criteri rigorosi per massimizzare il rendimento e minimizzare i rischi. Lavorando esclusivamente da solo, evita sistematicamente i cassonetti contenenti rifiuti alimentari in decomposizione e si concentra prevalentemente sulle sedi aziendali e nei vicinati ad alto reddito, dove la dismissione di mobili da ufficio e beni tecnologici offre le migliori rese economiche. Stevens ha ammesso che la stragrande maggioranza dei mobili presenti nel suo appartamento proviene direttamente da questi rifiuti, dimostrando l'efficacia del suo approccio di approvvigionamento.

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Una parte significativa dei costi operativi è eliminata attraverso il riciclo: circa il novanta percento del materiale da imballaggio, costituito da cartone e nastro adesivo, viene recuperato dagli stessi cassonetti frequentati. Questa pratica di riduzione dei costi consente di aumentare il margine netto su ogni articolo venduto. Stevens mantiene una gestione finanziaria estremamente cauta, riconoscendo che i guadagni elevati dipendono da occasioni occasionali e non garantiscono una stabilità annuale, spiegando perché non definisce l'attività come una fonte di reddito perpetua.

Record di profitto e transazioni significative

L'operazione più redditizia documentata finora riguarda il recupero di 190 sedie da ufficio del marchio Steelcase rinvenute nel cassonetto di un centro direzionale. Ogni sedia, che costa oltre 900 euro se acquistata nuova, è stata prelevata grazie all'ausilio di un pick-up e di un rimorchio personale. Stevens ha trasferito l'intero lotto nel proprio magazzino, ottenendo circa 15.600 euro dalla vendita in blocco della prima partita.

Successivamente, ha continuato a monetizzare l'investimento vendendo i singoli pezzi rimanenti, incassando ulteriori 9.700 euro. Questo caso specifico evidenzia come il valore aggiunto derivi non solo dal recupero gratuito del materiale, ma anche dalla capacità di gestire la logistica e la vendita al dettaglio di prodotti ad alto costo unitario. Stevens mira a diversificare le sue attività valutando l'ingresso nel settore degli investimenti immobiliari per garantire entrate più stabili nel lungo termine, pur mantenendo l'attrattiva del recupero.

Impatto sociale e prospettive future

Oltre agli aspetti finanziari, Stevens è consapevole dei rischi fisici e legali associati al lavoro, rispettando i cartelli di divieto di accesso e allontanandosi quando la sicurezza lo richiede. In diverse occasioni, ha proposto i propri servizi di sgombero gratuito agli amministratori degli stabili, inserendosi in un mercato statunitense delle rimozioni rifiuti che conta circa diecimila imprese, spaziando dai piccoli lavoratori autonomi ai grandi colossi in franchising.

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La sua attività solleva una critica sottile ma potente verso il modello di consumo americano, sottolineando la quantità incredibile di spreco generato dal Paese. Stevens osserva che viene buttata via una quantità eccessiva di beni ancora utilizzabili, trasformando ciò che è considerato spazzatura da altri in risorse economiche preziose. Questa riflessione, unita alla curiosità di scoprire cosa si trovi nei cassonetti, alimenta il suo desiderio di continuare l'attività nonostante l'instabilità intrinseca del settore e la volontà di costruire una base finanziaria più solida in futuro.