Scopri i brand e i dettagli sartoriali del guardaroba del Principe William in India. Un'analisi esclusiva sui suoi vestiti, scarpe e accessori made in Britain.

Il Principe William del Galles, erede al trono britannico, ha recentemente messo in mostra il suo guardaroba durante il viaggio ufficiale in India, rivelando dettagli inediti sul suo stile. A differenza della consorte, la Principessa del Galles, la cui moda è sempre sotto i riflettori, l'abito maschile del Principe gode di una certa aura di mistero. Tuttavia, i recenti outfit non lasciano spazio a dubbi sulle sue preferenze sartoriali e sulle marche che frequenta assiduamente.

Sartorialità e Brand Britannici Tradizionali

Il Principe William predilige marchi storici del Regno Unito, integrando capi di alta qualità nel suo abbigliamento quotidiano e istituzionale. Tra i brand che caratterizzano il suo stile figurano Gieves & Hawkes, noto per i completi sartoriali, e Luca Faloni, specializzato in camicie eleganti. Questi nomi rappresentano una scelta di classe e tradizione, elementi distintivi del suo approccio alla moda. Non è necessario un patrimonio illimitato per riprodurre il suo look, poiché alcune delle sue scelte includono brand accessibili al grande pubblico.

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Accessori e Calzature Made in Britain

Negli accessori, il Principe William rimane fedele alla produzione britannica, puntando su qualità e design autentici. I suoi occhiali da sole preferiti, caratterizzati da montatura in acetato trasparente e lenti sfumate, sono firmati da un marchio britannico non specificato nel testo sorgente ma identificato come parte della sua collezione abituale. Per quanto riguarda le calzature, i suoi stivaletti in camoscio marrone Clarks, con un prezzo intorno ai 100 euro, sono tra i suoi alleati di stile per le occasioni informali. Inoltre, Crockett & Jones, storico calzaturificio di Northampton, realizza scarpe su misura, offrendo persino una versione ricamata con lo stemma del Principe del Galles per i fan più devoti.

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Dettagli del Viaggio in India e Outfit Istituzionali

Durante il recente viaggio ufficiale in India, il Principe William ha reso omaggio alla moda locale, indossando capi che si discostano dalla totalità dei vestiti su misura tipica della famiglia reale. In particolare, è stato fotografato a Liverpool nel 2025 con una giacca in lana cotta di Octobre Editions. Questo capo, insieme alle polo in cotone e alle camicie in lino acquistate da brand specializzati in capi essenziali, dimostra una volontà di svecchiare il suo guardaroba istituzionale. Questi articoli sono tra i suoi acquisti ricorrenti, preferendo la praticità e la qualità ai capi eccessivamente formali.

Eccezioni e Dettagli Sartoriali Riconoscibili

Nonostante l'approccio democratico ad alcune scelte, il Principe William mantiene pezzi tailoring di grande impatto visivo. Uno dei suoi blazer più riconoscibili è un capo in velluto verde smeraldo, firmato da un designer non specificato ma caro anche alla Principessa del Galles. Questo indumento, tra i preferiti della coppia reale, rappresenta un'eccezione ai dettami più rigidi della Royal Family, mostrando una propensione per colori vivaci e tessuti ricercati. L'uniforme militare indossata durante il suo matrimonio con Kate Middleton nel 2011, realizzata con le stesse mani che cucirono il suo completo, conferma l'importanza affidata alla sartoria tradizionale per gli eventi di maggiore importanza.