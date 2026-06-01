Sting: la mascolinità tossica è figlia della deindustrializzazione

Il frontman dei Police, Sting, ha lanciato un messaggio provocatorio durante l'annuncio del suo musical a Londra. Il cantante, 74 anni, ha collegato la scomparsa del lavoro operaio alla crescita della mascolinità tossica.

Il frontman dei Police , Sting , ha lanciato un messaggio provocatorio durante l'annuncio del suo musical a Londra. Il cantante, 74 anni, ha collegato la scomparsa del lavoro operaio alla crescita della mascolinità tossica .

La sua teoria è che la deindustrializzazione degli anni '70 e '80 abbia privato gli uomini di uno sbocco fondamentale per la loro energia fisica, lasciandola senza direzione. La famiglia di Sting abitava vicino allo Swan Hunter di Wallsend, uno dei più grandi cantieri del nord-est dell'Inghilterra, chiuso durante la deindustrializzazione. Questo evento ha colpito in modo sproporzionato le comunità operaie maschili, svuotandole non solo di reddito ma di identità.

Il tema della mascolinità tossica è tornato prepotentemente al centro del dibattito internazionale nel 2026. Una ricerca pubblicata sulla rivista ha identificato otto indicatori della mascolinità tossica, tra cui narcisismo, sessismo ostile e omofobia.

Tuttavia, solo il 3,2% del campione rientrava nel profilo più problematico, mentre il gruppo più numeroso (35,4%) risultava del tutto privo di questi tratti. Il messaggio degli esperti è chiaro: il problema della mascolinità tossica è reale. Sting ne parla come dell'impresa più difficile e più appagante della sua vita artistica. Lo spettacolo racconta la storia di uomini che vedono la propria identità sgretolarsi insieme alle navi che non costruiranno mai più.

Il personaggio chiave si chiede: 'Per cosa siamo uomini senza una nave da completare?

' Lo spettacolo, che aveva debuttato a Chicago nel 2014 prima di approdare a Broadway, arriva a Londra in una versione completamente rivista, con un nuovo libretto firmato da Barney Norris e nuove canzoni appositamente scritte per questo allestimento. Sting ha dichiarato di essere cresciuto 'nell'ombra del cantiere' e di aver sognato sempre di scappare. Ma più si allontanava, più sentiva il bisogno di capire da dove veniva.

'E' il mio tributo alle persone e al luogo che mi hanno formato', ha detto. Sting ha anche chiarito di non voler romanticizzare quel mondo, ma di voler celebrare la forza e l'orgoglio civico di quegli uomini che potevano dire: 'Quella nave l'ho costruita io'





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sting Police Musical Mascolinità Tossica Deindustrializzazione Lavoro Operaio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Matrimonio civile per la pop star e l'attore a Londra, festeggiamenti a BagheriaLa cantante kosovaro-britannica e l'attore si sono sposati con una cerimonia intima all'Old Marylebone Town Hall di Londra. La coppia festeggerà il weekend a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria, con una serie di eventi esclusivi alla presenza di amici e familiari. La cerimonia di circa 30-40 minuti è stata riservata e al termine gli sposi sono stati accolti da coriandoli arcobaleno. I due hanno iniziato la relazione nel 2024.

Read more »

Dua Lipa sposa in segreto a Londra, festa principale in Sicilia a giugnoLa cantante Dua Lipa e il suo partner hanno celebrato un'intima cerimonia civile al Old Marylebone Town Hall di Londra, con pochi familiari e amici. La cerimonia ha visto l'artista indossare un tailleur Schiaparelli. Il matrimonio proseguirà con una grande festa in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, il 5 giugno a Villa Valguarnera, con ospiti internazionali come Elton John. Previste limitazioni al traffico e un piano di sicurezza nelle aree coinvolte.

Read more »

Dua Lipa e Callum Turner: matrimonio a Londra e festa sontuosa a Palermo e BagheriaDua Lipa e Callum Turner si sono sposati in una intima cerimonia londinese e, pochi giorni dopo, hanno dato avvio a un weekend di celebrazioni di lusso in Sicilia, con 300 invitati, 26 outfit e la wedding planner di Ferragni al timone.

Read more »

Dua Lipa si sposa con Callum Turner: la cerimonia segreta a LondraLa cantante britannica Dua Lipa si è sposata con il suo fidanzato Callum Turner in una cerimonia segreta a Londra. La coppia si è conosciuta un anno fa e Dua Lipa ha accettato la proposta di matrimonio dopo poco tempo. La festa in Italia sarà tenuta nel weekend in Sicilia, con un party che potrebbe essere tenuto nella Villa Valguarnera.

Read more »