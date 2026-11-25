Il Consiglio di Stato ordina alla premier Meloni di firmare il decreto entro il 31 gennaio 2027 per garantire i 50 milioni in arretrati ai magistrati, sotto minaccia di commissariamento.

Il Consiglio di Stato ha pronunciato un verdetto definitivo che favorisce i magistrati italiani nella disputa per i adeguamenti retributivi non ancora erogati. La data di riferimento per l'inizio di questa giornata è giovedì 26 novembre 2026, momento in cui si rende pubblica la decisione che impone al Governo l'obbligo di intervenire tempestivamente. La premier Giorgia Meloni riceve un termine perentorio che scade il 31 gennaio 2027 per la firma del decreto necessario al ricalcolo delle parcelle. Questa scadenza non è meramente formale, ma rappresenta l'ultimo step procedurale prima che l'ordinamento preveda l'attivazione di meccanismi sanzionatori di tipo sostitutivo. In caso di ulteriore inerzia da parte del Governo, la normativa stabilisce chiaramente la nomina di un commissario ad acta. Quest'ultimo avrà il compito giuridico di sostituirsi alla prima ministra per completare la procedura di erogazione dei fondi dovuti. Tale misura drastica è stata inserita per garantire l'efficacia della sentenza e impedire che la contenzioso burocratico continui a ritardare i pagamenti.

Come funziona il ricalcolo degli arretrati

Il meccanismo economico alla base di questa risoluzione prevede il calcolo preciso dei soldi maturati nel triennio oggetto della controversia. La percentuale applicata per determinare l'importo degli arretrati è stata stabilita ufficialmente al 6,22%. Questo fattore moltiplicativo incide direttamente sulla somma complessiva che deve essere versata a beneficio del corpo giudicante. La cifra totale calcolata ammonterebbe a circa 50 milioni di euro distribuiti tra tutti i destinatari coinvolti nel procedimento. La ripartizione media di questo onere finanziario corrisponde a poco più di cinquemila euro per ogni singolo magistrato beneficiario. Questo dato numerico specifico definisce l'impatto economico immediato della decisione presa dall'organo di giustizia amministrativa. Il sistema di calcolo elimina qualsiasi ambiguità precedente riguardo agli importi spettanti, fornendo una base chiara per la futura emanazione del decreto. La trasparenza di questi numeri è fondamentale per evitare ulteriori dispute interpretative tra le parti in causa.

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La posizione di Giorgia Meloni e i magistrati

La tensione tra l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e l'ordine giudiziario era nata mesi fa, quando la premier aveva annunciato pubblicamente la sua intenzione di non firmare il decreto per sbloccare gli aumenti retributivi. Questa posizione di resistenza aveva innescato un forte conflitto istituzionale che ha caratterizzato i rapporti tra le due supreme potenze dello Stato. Anche dopo la sentenza del Consiglio di Stato, la premier non sembra intenzionata a firmare immediatamente l'atto amministrativo richiesto. La sua riluttanza è confermata dalla decisione di non partecipare al congresso dell'Anm, l'Associazione Nazionale Magistrati, in programma a Napoli. Questo boicottaggio simbolico sottolinea la profonda divisione politica e funzionale che rimane tra il Governo e la magistratura. Gli attori coinvolti hanno mantenuto posizioni di fermezza, rifiutando qualsiasi mediazione temporanea che non rispetti i termini stabiliti.

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Altri aggiornamenti sulla manovra economica

Oltre alla disputa sugli stipendi, il Governo sta attuando ulteriori cambiamenti nella manovra finanziaria che influenzano diversi settori del Paese. La correzione della mossa sui tagli alla scuola è stata parzialmente rettificata e si prospetta la trasformazione della flat tax giovani. Questa agevolazione diventerà probabilmente una consistente detassazione specifica per i neo assunti e la fascia degli under 35. Un altro elemento chiave del cambiamento è l'eliminazione del meccanismo spalma crediti del Superbonus, una misura che ha definito un settore chiave delle ristrutturazioni edilizie. Il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi ha confermato questa direzione al termine di un nuovo vertice di maggioranza. Sul fronte della sanità, resta in ballo l'ipotesi di reperire fondi attraverso la social card. L'uso dei risparmi del Pnrr appare più complicato e meno probabile a causa di vincoli normativi rigorosi. Il tema del condono edilizio presenta invece incertezze maggiori, poiché l'intesa politica non è ancora stata raggiunta tra i partiti di governo.

La vicenda De Gennaro e la morte

Nel panorama delle notizie di cronaca e giustizia, si diffondono dettagli sul caso dell'ex capo della polizia De Gennaro, deceduto in circostanze che hanno scosso l'opinione pubblica. Il Corriere della Sera ha pubblicato il contenuto di un memoriale di otto pagine, definito un "testamento morale" da chi lo ha trovato accanto al corpo del superpoliziotto. Questo documento è indirizzato a "chi di competenza", con l'auspicio esplicito che abbia l'onestà di renderlo pubblico. In queste pagine, De Gennaro rivendica la propria fedeltà alle istituzioni e respinge con forza le accuse di depistaggio che lo riguardavano. La sua dichiarazione è categorica: "Io, condannato a morte: questo è il mio testamento morale". Egli afferma di non aver mai tradito il giuramento di fedeltà alla Patria mai prestato. La morte per suicidio di De Gennaro ha aperto nuove finestre investigative, con un questore Andrea Grassi emerso come figura centrale nel racconto degli ultimi momenti. La complessità della vicenda coinvolge anche il Gruppo da cui sono stati rubati gli atti dell'indagine sulla strage di Capaci.