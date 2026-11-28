Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio suggerisce la dilazione per gli arretrati dei magistrati. Il Procuratore Gratteri contesta duramente la proposta, esigendo il rispetto delle sentenze. La vicenda coinvolge anche Giorgia Meloni.

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato ufficialmente che gli arretrati retributivi spettanti ai magistrati dovranno essere pagati, anche attraverso una soluzione che preveda un pagamento dilazionato nel tempo. Questa posizione è stata dichiarata sabato 28 novembre a margine del congresso nazionale dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), che si sta svolgendo attualmente a Napoli, segnando un punto di svolta nella disputa finanziaria con l'ordine giudiziario.

La proposta ufficiale del guardasigilli

Carlo Nordio ha chiarito immediatamente che le sentenze definitive del Consiglio di Stato devono essere eseguite, affermando che non esiste margine per ignorare gli obblighi legali imposti dalla massima corte amministrativa. Tuttavia, il responsabile del dicastero ha proposto una mediazione specifica sulle modalità temporali di erogazione dei fondi, riconoscendo le difficoltà economiche attuali ma insistendo sulla necessità di rispettare il diritto acquisito dai magistrati.

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Il Ministro ha espresso la sua forte speranza che la magistratura associata mostri sensibilità e comprensione verso la situazione finanziaria del Paese, definita da Nordio come un momento di grave sacrificio condiviso da tutti i cittadini italiani. Ha precisato che l'attuazione della pronuncia legale potrebbe essere differita nel tempo, rateizzata in più tranche o spalmata su un arco temporale più lungo, chiedendo esplicitamente alla categoria di associarsi a questo invito alla prudenza economica e all'opportunità finanziaria.

Le critiche dure di Nicola Gratteri

La proposta di rateizzazione è stata immediatamente e fermamente respinta dal procuratore nazionale aggiunto di Napoli, Nicola Gratteri, che ha definito la soluzione del Ministro inaccettabile. Gratteri ha dichiarato con toni aspri che non si tratta di una soluzione valida, criticando l'abitudine a cercare continui accordi per abbassare la tensione, paragonando ironicamente questa dinamica alla necessità di misurare quotidianamente la corrente elettrica disponibile.

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Il Procuratore ha affermato di non sopportare questo modo di ragionare che posticipa i diritti dei magistrati, sostenendo che se si vuole davvero parlare di sprechi di risorse pubbliche, si dovrebbe iniziare a mettere in discussione gli stipendi annuali che raggiungono e superano i 250mila euro o i 380mila euro. Ha aggiunto che si potrebbe dedicare una settimana a discutere di questi sprechi, anche all'interno dello stesso ministero della Giustizia, invece di cercare giustificazioni per il mancato pagamento.

Contesto legale e prossime scadenze

La controversia nasce dalle pronunce della giustizia amministrativa sui criteri illegittimi utilizzati per calcolare gli adeguamenti automatici degli stipendi per i trienni 2018-2020 e 2021-2023. Lo scorso 25 novembre, i giudici del Consiglio di Stato hanno disposto l'esecuzione della sentenza, imponendo al governo italiano di adottare il decreto legislativo necessario entro il 31 gennaio 2027.

In caso di ulteriore inadempienza da parte del governo, potrebbe intervenire un commissario ad acta per garantire il rispetto della legge. Questa scadenza legale rappresenta la pressione maggiore sul governo, che deve bilanciare l'obbligo giudiziario con le restrizioni di bilancio imposte dalle condizioni economiche nazionali e dalle posizioni della Presidenza del Consiglio.

Posizione di Giorgia Meloni e opposizioni

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha ribadito pubblicamente la sua volontà di non firmare il decreto necessario a sbloccare gli adeguamenti retributivi, sostenendo di non sapere come giustificare tale spesa nei confronti degli italiani che affrontano numerosi problemi economici in questo momento. La sua posizione si scontra direttamente con l'imperativo legale di eseguire le sentenze, creando una frattura politica evidente.

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Nicola Gratteri ha inoltre sottolineato l'incoerenza nella gestione delle risorse pubbliche, ricordando che ci sono soldi sufficienti per aprire nuovi tribunali, come quello di Bassano del Grappa, nonostante il parere contrario dei presidenti dei tribunali del Veneto, del procuratore generale della Corte d'appello di Venezia e dei Consigli degli avvocati locali, dimostrando la complessità delle scelte di bilancio dello Stato.