Stipendi scuola: aumenti fino a 143 euro per docenti e 107 per ATA, arretrati in busta paga da luglio 2026

Approvato il nuovo contratto scuola per il triennio 2025-2027. Previsti incrementi stipendiali e arretrati per oltre un milione di dipendenti. Impatto anche su pensioni, TFS e TFR. Pagamenti a partire da luglio 2026.

Il nuovo contratto della scuola per il triennio 2025-2027 è stato approvato, sbloccando aumenti stipendiali e arretrati per oltre un milione di dipendenti scolastici, tra docenti e personale ATA.

Gli incrementi retributivi, calcolati su tredici mensilità e al netto dell'indennità di vacanza contrattuale già ricevuta, prevedono aumenti fino a 143 euro lordi per i docenti e 107 euro lordi per il personale ATA. Secondo i dati diffusi dal portale QuiFinanza, i docenti riceveranno in media un conguaglio di circa 855 euro, con valori che variano da un minimo di 694 euro a un massimo di 1.168 euro in base all'anzianità di servizio.

Per il personale ATA la cifra media si attesta a 633 euro, con un range che parte da 540 euro per i profili meno anziani e supera i 1.200 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso soddisfazione, definendo il risultato importante per la valorizzazione economica e il welfare dei lavoratori della scuola.

Complessivamente, dall'insediamento dell'esecutivo sono stati sottoscritti tre contratti di comparto, che portano a un incremento complessivo mensile di 412 euro per i docenti e 304 euro per il personale ATA. L'operazione è stata resa possibile grazie ai fondi stanziati nelle leggi di bilancio, integrati da risorse ministeriali specifiche pari a 300 milioni per il biennio precedente e 240 milioni per quello attuale.

L'accredito delle somme spettanti in busta paga è previsto per il mese di luglio 2026, al termine del consueto iter amministrativo. Oltre all'effetto immediato sullo stipendio, il rinnovo contrattuale avrà un impatto strutturale a lungo termine: le nuove tabelle retributive incideranno in modo permanente sul calcolo dei trattamenti pensionistici e comporteranno una rivalutazione automatica sia del Trattamento di fine servizio (TFS) sia del Trattamento di fine rapporto (TFR), offrendo un vantaggio previdenziale decisivo per il personale prossimo alla pensione





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