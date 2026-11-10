Stivali bordeaux per l'Autunno Inverno 2026/2027: come indossarli con gusto

Gli stivali bordeaux stanno sostituendo i modelli neri nell'Autunno Inverno 2026/2027. Ecco tre idee di styling semplici per indossarli con eleganza.

Gli stivali bordeaux stanno superando i classici modelli neri nell' Autunno Inverno 2026/2027, e a sceglierli sono soprattutto le trendsetter. La nuance vinaccia, intensa ma facile da abbinare, è il motivo principale di questo ritorno di tendenza, perché regala a ogni outfit un tocco ricercato e per nulla scontato.

Secondo quanto riportato dalla redazione di iO Donna, il desiderio di scaldarsi un po' di più, tipico di questa stagione, spinge il passaggio dal nero al bordeaux. Il colore permette di riscrivere i classici look invernali con discrezione, senza stravolgere il resto dell'abbigliamento.

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Come indossare gli stivali bordeaux con semplicità

Gli stivali bordeaux funzionano al meglio quando diventano il punto focale del look. Il principio di base è scegliere capi essenziali e lasciare che la tonalità vinaccia lavori da sola, giocando con lunghezze diverse e contrasti cromatici.

Il primo esempio abbina un cappotto maxi color cammello a un abito lungo a fiori su fondo scuro. A completare il look c'è un paio di stivali al ginocchio che riprendono le sfumature della stampa, creando una continuità cromatica tra capo e calzatura.

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La punta affusolata e il tacco geometrico aggiungono un tocco ricercato all'insieme. Il risultato è un abbinamento bohémien e di carattere, molto bilanciato, pensato per essere indossato tutti i giorni.

Il secondo outfit parte da un maxi knit morbido e avvolgente in un colore neutro, abbinato a una gonna dalla struttura ampia e ordinata. Gli stivali morbidi, scelti a contrasto, diventano gli assoluti protagonisti del look, e dimostrano come i burgundy boots possano reggere da soli l'intero outfit.

Jeans dritti e blazer: lo styling dentro o fuori

Gli stivali bordeaux al ginocchio si prestano a due interpretazioni: possono essere indossati sopra oppure sotto il jeans. In entrambi i casi il modello a taglio dritto è la scelta indicata per valorizzare la silhouette della calzatura.

Con i jeans dal taglio dritto di tonalità scura, la tonalità vinaccia dei boots risulta esaltata. Il contrasto tra il denim scuro e il bordeaux crea un equilibrio visivo semplice da replicare nella quotidianità.

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Per il terzo styling, un blazer dal taglio sartoriale aggiunge una nota più elegante all'ensemble. Il rigore della giacca e il colore caldo degli stivali rendono la combinazione adatta sia al giorno sia a occasioni più formali.

Modelli da scegliere in questa stagione

I modelli più chic su cui puntare in questa stagione sono gli stivali al ginocchio con punta affusolata e tacco geometrico. Queste due caratteristiche definiscono l'eleganza della calzatura e la rendono adatta a tutti e tre gli styling proposti.

Il bordeaux si integra con il cappotto color cammello, con i knit neutri e con il denim scuro, offrendo un'alternativa concreta al nero per chi vuole rinnovare il guardaroba invernale senza cambiare radicalmente il proprio stile.

Per chi desidera provare la tendenza, il consiglio della redazione di iO Donna è partire da un solo capo in tonalità vinaccia e costruire il resto del look attorno a esso, mantenendo colori neutri e linee pulite.