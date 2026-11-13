Stop ai decolli negli Usa: guasto Faa blocca il traffico aereo il 13 novembre 2026

La Faa ordina il blocco dei decolli negli Stati Uniti il 13 novembre 2026 per un guasto alle comunicazioni. Ecco le conseguenze e la risposta delle autorità.

Un'interruzione significativa del traffico aereo negli Stati Uniti ha interessato il venerdì 13 novembre 2026, quando l'autorità federale per l'aviazione civile americana ha imposto un blocco totale dei decolli. Questa decisione strategica è stata adottata per garantire la sicurezza nazionale e gestire una crisi tecnica improvvisa che ha colpito l'infrastruttura di controllo del cielo americano.

Gli eventi della giornata del 13 novembre 2026

Gli eventi critici si sono svolti precisamente alle ore 23:00 del venerdì 13 novembre 2026, orario italiano, momento in cui il sistema ha iniziato a registrare anomalie gravi. L'impatto ha riguardato tutti gli aeroporti presenti nel territorio nazionale degli Stati Uniti, causando un'emergenza operativa che ha richiesto un intervento immediato da parte dei vertici del settore. Gli equipaggi a bordo e i gestori del traffico hanno ricevuto le prime indicazioni circa l'ordine di stop al decollo quando in Italia erano le 21:00 del venerdì 13 novembre 2026. Nello stesso momento, a New York erano le 15:00 e a Los Angeles le 12:00, evidenziando come la crisi abbia colpito le zone costiere e interne del paese quasi simultaneamente.

Also read Dolcevita e camicia: la combo minimal chic dell'inverno 2026

La causa tecnica: guasto ai sistemi Faa

La fonte principale dell'interruzione è stata identificata come un malfunzionamento tecnico dei sistemi di comunicazione interna. Tale guasto ha impedito il flusso regolare di dati tra i centri di controllo del traffico aereo e gli aeroporti stessi, rendendo impossibile la gestione sicura dei movimenti in volo. Le autorità competenti hanno sottolineato che non si tratta di un attacco informatico o hackeraggio, escludendo quindi ipotesi di sabotaggio esterno o attività malevola. I tecnici della Faa stanno attualmente conducendo indagini approfondite per isolare la radice del problema e ripristinare la normalità operativa il prima possibile.

L'intervento di Sean Duffy e le direttive Faa

Sean Duffy, segretario di Stato ai Trasporti degli Stati Uniti, ha emesso ufficialmente lo stop ai decolli a livello nazionale in risposta alla crisi. Ha comunicato che il problema di comunicazione ha colpito in modo pervasivo tutti i Centri di controllo del traffico aereo, compromettendo la capacità di coordinare le partenze. Duffy ha dichiarato che i tecnici della Faa stanno lavorando attivamente sul problema e che verranno forniti aggiornamenti immediati non appena si avranno informazioni certe. La sua dichiarazione mira a rassicurare il pubblico e il settore aerospaziale sulla gestione della situazione da parte del governo federale.

Advertisement

Conseguenze per voli e passeggeri

Le operazioni di atterraggio sono state gestite con cautela, poiché agli aerei in avvicinamento è stata concessa l'autorizzazione a toccare terra per evitare situazioni di pericolo. Tuttavia, la situazione è risultata critica per i voli in partenza, che sono stati quasi interamente bloccati. Molti voli internazionali, inclusi quelli provenienti direttamente dall'Europa, sono stati cancellati o dirottati verso gli aeroporti di partenza originali, causando ritardi significativi e disagi agli viaggiatori. Questa misura preventiva ha creato un effetto a catena che ha influenzato la mobilità globale nel corso della giornata del venerdì 13 novembre 2026.

Prospettive future e recupero operativo

La situazione continua a evolversi mentre le autorità competenti lavorano per risolvere il guasto tecnico senza precedenti nella recente storia del settore. La priorità assoluta rimane la sicurezza dei passeggeri e del personale a terra, motivo per cui la Faa ha optato per una sospensione totale delle partenze invece di procedere con tentativi rischiosi. L'attesa è alta per i prossimi comunicati ufficiali che chiariranno la durata dell'interruzione e i piani di ripristino del traffico aereo standard. Il mondo dell'aviazione monitora da vicino le direttive della Faa per comprendere quando i voli riprenderanno regolarmente il loro corso.