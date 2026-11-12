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Stop al fumo in spiagge e parchi: proposta rincaro di 5 euro dai medici

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Stop al fumo in spiagge e parchi: proposta rincaro di 5 euro dai medici
Aiom · Airc · Fondazione Veronesi
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Aiom e Airc chiedono al Senato nuove restrizioni per tabacco e svapo. Il documento propone il divieto di fumo all'aperto e un aumento di prezzo di 5 euro per tutelare i giovani.

Le principali associazioni mediche e oncologiche italiane stanno lanciando un allarme storico sulla salute pubblica, richiedendo interventi legislativi urgenti per contrastare l'epidemia di fumo. L'Associazione italiana di oncologia medica ( Aiom), insieme alla Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro e alla Fondazione Umberto Veronesi, ha presentato a Roma un documento dettagliato che mira a rinnovare radicalmente la normativa vigente. La proposta mira a estendere i divieti già esistenti per le sigarette tradizionali anche ai dispositivi innovativi, proteggendo con maggiore rigore la popolazione, in particolare i giovani e i non fumatori.

Estensione divieti a spiagge e parchi pubblici

I promotori dell'iniziativa, tra cui spiccano i nomi di Aiom, Airc e Fondazione Veronesi, chiedono l'estensione del divieto di fumo anche negli spazi all'aperto e semiaperti ad alta frequentazione. La richiesta specifica include spiagge, parchi pubblici, aree scolastiche, impianti sportivi, parchi giochi e dehors dei locali. L'obiettivo è creare un ambiente più sano limitando l'esposizione al fumo passivo, un fenomeno che l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima causare circa 1,6 milioni di morti all'anno a livello globale. Attualmente, le normative non coprono adeguatamente queste aree, lasciando i cittadini esposti a rischi evitabili.

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Restrizioni a e-cig e tabacco riscaldato

La proposta normativa propone di includere nel divieto di fumo anche le sigarette elettroniche, sia con che senza nicotina, e i dispositivi a tabacco riscaldato. Le associazioni sottolineano che le attuali leggi non sono più sufficienti a contrastare le nuove strategie commerciali dell'industria del tabacco. Si chiede inoltre di vietare ogni forma di promozione, diretta o indiretta, attraverso influencer, social network, eventi e punti vendita. I promotori richiedono controlli più rigorosi e sanzioni efficaci per fermare il marketing aggressivo che mira a reclutare nuovi consumatori, soprattutto tra i più giovani.

Dati allarmanti sul consumo tra gli adolescenti

I numeri riportati nel Manifesto presentato dalle organizzazioni rivelano una situazione critica riguardo al consumo di nicotina tra i teenager. In Italia, il 37% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni fuma con una certa regolarità. Tra questi adolescenti, il 22% utilizza prodotti a tabacco riscaldato e il 30% fa ricorso alle sigarette elettroniche. Un dato particolarmente preoccupante è che quasi quattro giovani fumatori su dieci, nella stessa fascia d'età, riescono ad acquistare personalmente sigarette e dispositivi, nonostante i divieti di vendita ai minorenni. Le associazioni denunciano l'uso di aromi e confezioni dal design accattivante, considerati strumenti mirati ad attirare i giovanissimi.

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Proposta di aumento prezzo di 5 euro

Al centro del disegno di legge di iniziativa popolare, che ha già raccolto oltre 52mila firme consegnate alle istituzioni, figura una proposta economica precisa. I firmatari chiedono al Parlamento di intervenire per aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Questa misura, ancora in attesa di discussione al Senato, non è stata approvata ma rappresenta una leva economica fondamentale. L'obiettivo è disincentivare l'uso, specialmente tra le fasce di popolazione più sensibili al prezzo, come gli adolescenti e i giovani adulti, riducendo l'accessibilità economica dei prodotti dannosi.

Urgenza sanitaria: 93mila decessi annuali

L'urgenza della richiesta è motivata dalle gravi conseguenze sanitarie del tabagismo in Italia, che provoca oltre 93mila decessi ogni anno. Di queste vittime, 35mila muoiono a causa del tumore al polmone, una patologia che in nove casi su dieci è associata direttamente al consumo di tabacco. Per Aiom, Airc e Fondazione Veronesi, non è più sufficiente intervenire solo sulle sigarette tradizionali. È necessario aggiornare le leggi per tenere conto dei nuovi prodotti e delle modalità con cui vengono pubblicizzati, rafforzando la protezione dei non fumatori e soprattutto dei minorenni contro un'industria che continua a innovare le sue tattiche di vendita.

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