Un giudice federale americano blocca l'ordine esecutivo di Donald Trump che limitava la cittadinanza per nascita, invocando il Quattordicesimo Emendamento.

Una decisiva arresto è stato posto alle ambizioni amministrative di Donald Trump relative alla cittadinanza per nascita. Il secondo giudice federale ha bloccato l'ultimo tentativo dell'ex presidente di limitare lo ius soli negli Stati Uniti.

La decisione di blocco del Quattordicesimo Emendamento

Il giudice Christopher Cooper ha emesso un'opinione dettagliata di 67 pagine, nella quale stabilisce che il Quattordicesimo Emendamento della Costituzione garantisce la cittadinanza a tutti i bambini nati nel paese. Questa interpretazione costituzionale impedisce al governo di restringere tale diritto in base alle disposizioni esecutive.

Also read Carburanti: stop sconto gasolio, prezzi Eni e Brent scendono

L'autorità giudiziaria ha dichiarato esplicitamente che impedirà alle autorità federali di eseguire gli ordini esecutivi emessi ad agosto. Questi decreti miravano specificamente a limitare la cittadinanza per nascita e a contrastare quello che l'amministrazione definiva il fenomeno del turismo delle nascite.

I dettagli tecnici dell'ordine giudiziario

Il documento legale redatto dal giudice Cooper fornisce una spiegazione approfondita del perché le azioni presidenziali siano state considerate incostituzionali. La corte sottolinea come la promessa di cittadinanza contenuta nell'emendamento sia quasi assoluta per i nati sul suolo nazionale.

Advertisement

La lunghezza e la profondità dell'opinione della corte indicano la serietà con cui è stata affrontata la questione legale. Il giudice ha respinto le argomentazioni che sostenevano la possibilità di modificare l'interpretazione storica del Quattordicesimo Emendamento.

Impatto sul turismo delle nascite e sulle politiche

Questa sentenza rappresenta un duro colpo per le politiche migratorie volute da Donald Trump durante il suo mandato. L'ordine esecutivo di agosto intendeva scoraggiare le donne straniere dal raggiungere gli Stati Uniti per partorire e ottenere la cittadinanza ai propri figli.

Il blocco preventivo imposto da Christopher Cooper assicura che queste misure non possano essere implementate nel breve termine. Le autorità federali sono ora costrette a rispettare la posizione della corte riguardo all'applicazione dello ius soli.

Prospettive future per la cittadinanza americana

La decisione apre la strada a ulteriori battaglie legali sulla questione della cittadinanza. Mentre il Quattordicesimo Emendamento rimane il punto di riferimento giuridico invalicabile, il dibattito politico sulle implicazioni demografiche continua.

Advertisement

I cittadini e gli avvocati che si opponevano alle restrizioni di Trump possono considerare questa una vittoria costituzionale fondamentale. La certezza del diritto per i neonati negli Stati Uniti è stata così ribadita con forza.