Storia, cultura e politica: riflessioni su America, nucleare, neoreazione e Berlusconi

Il testo presenta una serie di riflessioni su temi diversi: la storia dell'America raccontata in modo innovativo, il film di David Lynch e la storia di Joseph Merrick, la serie letteraria dell'Area X, il dibattito sul nucleare tra rischi e speranze, la filosofia neoreazionaria che influenza la politica americana, e infine aneddoti su Silvio Berlusconi e una replica della premier italiana su una polemica politica.

Un lavoro monumentale, non un saggio, molto di più, una lunga rigorosa cronaca, stesa per punti brevi, essenziali, tambureggianti, sulla nascita e la vita dell'America dalle prime tredici colonie inglesi a oggi.

Le date, i presidenti, le battaglie, la conquista della Luna ma anche il cinema, il jazz, lo sport, la letteratura, e poi il razzismo e la violenza: una società, una politica, una filosofia e una cultura che hanno cambiato il mondo. Un modo diverso di fare libri di storia.

Il capolavoro di David Lynch che consacrò Anthony Hopkins, era basato soprattutto su queste poche densissime pagine del dottor Treves sul suo incontro, negli anni Ottanta dell'Ottocento, con Joseph Merrick, giovane uomo dalle mostruose deformazioni usato come fenomeno da baraccone. Treves lo ospita in ospedale e fa di lui quello che è: un essere umano. Ora legge, va a teatro, conversa e dimostra un'acuta intelligenza.

Un racconto conciso, sobrio, pieno di sentimenti non esibiti e di un profondo senso della fratellanza. L'Area X è un luogo misterioso in cui le regole della fisica cambiano lo scorrere del tempo e mutano gli esseri viventi. Dieci anni dopo, è sia prequel sia sequel, ma soprattutto risponde ad alcune delle domande che da dieci anni i fan di questa serie di enorme successo continuano a porsi.

Una storia dell'umanità che si è aperta con gli orrendi funghi atomici di Hiroshima e di Nagasaki, e poi è diventata una promessa di energia economica e pulita, fino ai disastri di Chernobyl e Fukushima, e alle speranze di oggi in un nucleare di nuova generazione perfetto per contrastare il cambiamento climatico. Il grande incubo e il grande sogno continuano ad alternarsi, ma è ora di affrontare la questione in modo razionale, sapendo che la paura può essere molto più dannosa del pericolo.

Quella che percorre l'America da qualche anno, e su cui poggiano i successi elettorali di Donald Trump, è una filosofia che va oltre le classiche contrapposizioni fra illuminismo e romanticismo, incrocia l'uno e l'altro partendo dalle frontiere del digitale - i quanti, l'intelligenza artificiale - e approdando a un ritorno nell'ordine buio della forza - l'elitarismo, il maschilismo, la fine dell'illusione democratica. I suoi profeti sono Curtis Yarvin e Peter Thiel, Marc Andreessen e Nick Land, i neoreazionari che intendono rifondare l'umanità.

Non si finirà mai di raccontare Silvio Berlusconi: le sue cento vite diventeranno centouno e poi centodue, ognuna meriterà di essere ascoltata. Qui l'autore, cronista politico, ritrae il Berlusconi premier che viaggia con gli inviati al seguito, e ogni viaggio ha l'aneddoto che lo rende un romanzo: una crisi di nervi di Putin per la scelta di una barzelletta, un incontro con agenti segreti americani a Manhattan, il figlio Luigi che si ribella alle sue facezie: "Papà, sulle donne ho idee diverse dalle tue".

La premier sul Corriere della sera replica alle opposizioni sulla sua assenza in Montenegro: "Capita a tutti i leader di non partecipare a qualche vertice, ne sono personalmente testimone essendo una dei più presenti, ma sono quasi certa di essere l'unica al mondo per la quale si scatenano queste polemiche ridicole"





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