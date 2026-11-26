L'origine centenaria del football americano durante il Ringraziamento, dalla prima partita del 1869 fino alle moderne trasmissioni NFL e i rituali del tacchino.

La tradizione di associare il gioco del football americano alla festa del Ringraziamento è radicata da oltre un secolo e mezzo nella cultura degli Stati Uniti. Questa connessione storica trasforma un evento sportivo in un vero e proprio rito nazionale, che attrae milioni di spettatori e coinvolge intere famiglie intorno ai televisori. La presenza di giocatori come quelli dei Los Angeles Rams, che consumano tacchino dopo le gare, rappresenta solo l'ultimo capitolo di una narrazione che unisce sport, cibo e identità culturale.

Le origini storiche della festa nazionale

Il legame tra calcio americano e festa del Ringraziamento affonda le sue radici nel 1869, quando si disputò una delle primissime partite di football proprio in quel giorno. A quel tempo, la festa era stata proclamata festa nazionale da Abraham Lincoln da soli sei anni. La data divenne immediatamente un grande evento sociale, caratterizzato da liti, rivalità e usanze specifiche che definivano l'identità degli spettatori e dei partecipanti.

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Già nel 1876, la rivalità tra le squadre universitarie di Princeton e Yale iniziò a diventare un pilastro di questa tradizione. Queste partite erano eventi sportivi estremamente moderni per l'epoca, con biglietti a pagamento, scommesse, venditori ambulanti che distribuivano cibo e un mercato nero dei biglietti già attivo. La commercializzazione e l'entusiasmo pubblico erano elementi costanti fin dai primi anni di sviluppo dello sport.

La trasformazione in evento televisivo di massa

Nel corso del tempo, la natura del football giocato nel giorno del Ringraziamento è cambiata radicalmente. Se un tempo le partite erano dominate da squadre universitarie, oggi sono il campionato professionistico della National Football League a fare da padrone. Questa transizione ha iniziato a prendere forma negli anni Trenta, quando George Richards, proprietario di una piccola stazione radio nel nord degli Stati Uniti, acquistò una squadra e la trasferì a Detroit.

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Richards cercava un modo per attrarre il pubblico in uno sport che non era ancora il più seguito nella città, dove il baseball regnava sovrano. Organizzò una partita contro i Chicago Bears proprio nel giorno del Ringraziamento, sfruttando la giornata libera dal lavoro che molti americani avevano. L'accordo per trasmettere la gara su quasi cento emittenti radiofoniche in tutto il Paese fu un successo enorme e immediato.

L'espansione commerciale e le partite storiche

La tradizione dei Detroit Lions di giocare nel giorno del Ringraziamento è diventata una costante, interrotta solo durante la Seconda guerra mondiale. La partita divenne il centro attorno al quale le famiglie organizzavano i pranzi, grazie alla visibilità garantita prima dalla radio e poi dalla televisione. Negli anni Sessanta, decine di milioni di persone seguivano le trasmissioni televisive delle gare dei Lions, confermando il potenziale commerciale dell'evento.

La National Football League decise di capitalizzare su questo fenomeno nel 1966, aggiungendo una seconda partita nel giorno del Ringraziamento, che fu affidata ai Dallas Cowboys. La tradizione si è ulteriormente ampliata negli anni successivi: nel 2006 si aggiunse una terza partita, e quest'anno ne è arrivata una quarta, disputata mercoledì tra i Los Angeles Rams e i Green Bay Packers. Questa espansione riflette la crescita continua del valore mediatico e commerciale del franchise.

Rituali moderni e tributi al commento sportivo

Le partite del Ringraziamento sono diventate nel tempo eventi spettacolari e stravaganti, caratterizzati da divise speciali, esibizioni di gruppi musicali e cantanti famosi, e naturalmente dal consumo di tacchino. Nel 1989, John Madden, storico allenatore e commentatore di football, iniziò ad assegnare al miglior giocatore della partita una coscia di tacchino come premio simbolico. Questo gesto divenne un'icona della cultura sportiva americana negli anni successivi.

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Negli anni, il premio di Madden si evolse, con la preparazione di un tacchino con sei cosce per premiare più giocatori. Anche se Madden è morto nel 2021, la sua coscia di tacchino è diventata un premio reale, non edibile, intitolato al suo nome. I giocatori delle squadre vincenti, come i Los Angeles Rams che hanno vinto la gara di mercoledì, continuano a celebrare con mantelli decorati con piume di tacchino.

Programma attuale e disponibilità in Italia

Il calendario delle partite della National Football League nel giorno del Ringraziamento è strutturato per massimizzare l'audience e la copertura mediatica. Le sfide in programma vedono i Detroit Lions affrontare i Chicago Bears alle 19:00 italiane, i Dallas Cowboys contro i Philadelphia Eagles alle 22:30 e i Buffalo Bills incontrare i Kansas City Chiefs alle 2:20 del mattino seguente.

In Italia, l'accesso a queste trasmissioni è limitato a una singola piattaforma. DAZN rimane l'unico canale disponibile per gli appassionati italiani che desiderano seguire in diretta o in differita le partite della National Football League nel giorno del Ringraziamento. Questa disponibilità garantisce che la tradizione americana possa essere seguita da una rete globale di tifosi.