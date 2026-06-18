Storico accordo Usa-Iran firmato a Versailles durante il G7: memorandum per la pace

Donald Trump e l'Iran hanno siglato un memorandum d'intesa a Versailles, in Francia, durante il vertice G7. L'accordo provvisorio mira a porre fine alle ostilità e include la sospensione nucleare e la rimozione delle sanzioni.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha firmato un memorandum d'intesa con l' Iran presso la Reggia di Versailles , a margine del vertice del G7 in corso in Francia.

L'accordo provvisorio, finalizzato a porre fine alle ostilità tra i due Paesi, è stato siglato poco prima di una cena ufficiale offerta dal presidente francese Emmanuel Macron. L'evento segna una svolta nelle relazioni bilaterali, dopo anni di tensioni e sanzioni. Il memorandum, annunciato come un passo verso la de-escalation, prevede una serie di misure concordate tra le parti. Tra queste, la sospensione delle attività nucleari iraniane a fini militari e la progressiva rimozione delle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti.

I negoziati, condotti in gran segreto nelle settimane precedenti il vertice, hanno coinvolto anche mediatori europei, con la Francia che ha giocato un ruolo chiave. La firma è avvenuta in una sala affrescata della Reggia, sotto gli sguardi dei leader del G7. Le reazioni internazionali non si sono fatte attendere. Il presidente francese Macron ha parlato di un momento storico per la diplomazia mondiale, sottolineando l'importanza del dialogo.

Dall'altra parte, Teheran ha espresso cautela, definendo l'accordo un primo passo. Tuttavia, alcuni analisti avvertono che la strada verso una pace duratura è ancora lunga, data la diffidenza reciproca. Nel frattempo, i mercati hanno reagito positivamente, con un calo del prezzo del petrolio. Il summit del G7 prosegue con altri temi all'ordine del giorno, tra cui il cambiamento climatico e le sfide economiche globali.

Ma l'accordo Usa-Iran rimane al centro dell'attenzione mediatica. La comunità internazionale osserva con speranza e scetticismo, sperando che questo memorandum possa portare a una stabilità regionale. I dettagli operativi saranno definiti nei prossimi mesi da commissioni congiunte





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