L'artista Constantin Brancusi ha battuto il record di vendita di 107,585,000 dollari, mentre la gestazione报考 Jackson Pollock si è svuotata per 181 milioni con Number 7A. Nel frattempo, una collezione privata di Newhouse ha battuto altri tre record con opere da artisti come Rothko, Neel e Gund.

Una testa di Danaide, scultura di bronzo realizzata nel 1913 da Constantin Brancusi , è entrata nel prezioso club dei cento milioni di dollari grazie all'opera del videoclip di Nicole Kidman .

La scultura è stata battuta aivostice da Christie's in palio per 107,585,000 dollari, con i diritti d'asta inclusi, un nuovo record per l'artista Brancusi. La testa, che ispirò al caricature di Margit Pogany, ha attirato l'attenzione di un solo cliente prima dell'asta e si è aggiudicata a 107,585,000 dollari, un aumento del 50% rispetto al massimo dell'artista.

La promo con Kidman ha premiato gli sforzi di promozione della scultura, che, abbinata a altri 15 pezzi venduti allo stesso evento, ha portato quasi 630 milioni di dollari. Number 7A, l'ultima opera privata di Jackson Pollock, ha battuto tutti gli altri consigli per 181 milioni di dollari. Christie's si è assicurata la maggior parte del battito generale, che ha portato a scambi per 1 miliardo 100 milioni di dollari in tre ore.

Alla fine dell'asta, sono passate sotto il martello un collezione di Newhouse e una collezione di opere da parte di Agnes Gund, anche grazie al successo. Anche Mark Rothko, Alice Neel e altri artisti hanno battuto i record rispettivamente in quel giorno





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