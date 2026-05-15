Storie di Mando e Grogu sul grande schermo al TCL Chinese Theatre

La storia di 'Guerre Stellari' sta per tornare sui nostri schermi con l'anteprima hollywoodiana del film di Favreau al TCL Chinese Theatre. Il successo delle avventure del Mandalorian e del suo piccolo amico ha reso possibile il passaggio delle loro storie sul grande schermo.

L'iconico TCL Chinese Theatre ha ospitato l'anteprima hollywoodiana del atteso film di Favreau che riporterà le avventure di 'Guerre Stellari' sul grande schermo. Protagonisti dell'evento presi di mira dai fan con armature del Mandalorian o, Sigourney Weaver e Pedro Pascal, naturalmente, che anche sul tappeto rosso non smette di tenere per mano il suo piccolo amico sensibile alla Forza.

Le foto più belle , atteso in quelle statunitensi dal giorno seguente. Il cast e i realizzatori del lungometraggio che espande su tre stagioni è stato ovviamente il più fotografato sul tappeto rosso di Los Angeles. I fan e i fotografi si sono scatenati al suo passaggio: è lui la vera mascotte dell'universo di Star Wars.

Il successo delle avventure del Mandaloriano e del suo piccolo amico hanno reso possibile il passaggio delle loro storie dal piccolo al grande schermo sul tappeto rosso di Los Angeles, una scena che si è già vista alle première europee e durante le interviste della promozione del film. La star di origini cilene ha scelto un tailleur scuro illuminato da gioielli di Damiani per la prima di Los Angeles.

Anche lei è da settimane in giro per il mondo per il press tour del film





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Star Wars Mandalorian Grogu Big Screen Sequels With Pedro Pascal Premier

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