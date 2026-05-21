Due settimane dopo gli attacchi israeliani che uccisero la guida suprema dell`Iran, il presidente Trump ha detto che sarebbe stato meglio se qualcuno dall`interno dell`Iran avesse preso il controllo del paese.

Pochi giorni dopo gli attacchi israeliani che avevano ucciso la guida suprema dell` Iran e altri alti funzionari nelle prime fasi della guerra, il presidente Trump disse pubblicamente che sarebbero stati meglio se qualcuno dall`interno dell` Iran avesse preso il controllo del paese.

A quanto pare, gli Stati Uniti e Israele erano entrati nel conflitto con in mente una figura ben precisa e davvero sorprendente: Mahmoud Ahmadinejad, l`ex presidente iraniano noto per le sue posizioni intransigenti, anti-israeliane e anti-americane. Ma questo piano azzardato, elaborato dagli israeliani e sul quale era stato consultato Ahmadinejad, era naufragato rapidamente, rivelano i funzionari statunitensi che ne erano informati.

Ahmadinejad era rimasto ferito il primo giorno di guerra in seguito a un attacco israeliano alla sua abitazione di Teheran, che aveva l`obiettivo di liberarlo dagli arresti domiciliari, sostengono i funzionari statunitensi e un collaboratore dell`ex presidente iraniano. Ahmadinejad è sopravvissuto all`attacco, dicono, ma dopo lo scampato pericolo ha perso ogni fiducia nel piano di cambio di regime. L'esistenza di questa iniziativa, mai raccontata prima, rientrava in un piano di Israele in più fasi per rovesciare il governo teocratico iraniano.

E mostra che Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno cominciato la guerra non solo sottovalutando la rapidità con cui avrebbero potuto raggiungere i loro obiettivi, ma anche puntando su un piano rischioso per un cambio di leadership in Iran che neppure alcuni collaboratori di Trump ritenevano poco plausibile. Alcuni funzionari statunitensi erano scettici in particolare sulla possibilità di riportare Ahmadinejad al potere fino all`inizio, il presidente Trump è stato chiaro sui suoi obiettivi per l`operazione Epic fury: distruggere i missili balistici iraniani, smantellare gli impianti di produzione, affondare la marina militare e indebolire gli alleati di Teheran.

Le forze armate degli Stati Uniti hanno raggiunto o superato tutti i loro obiettivi e ora i nostri negoziatori stanno lavorando per concludere un accordo che metta fine una volta per tutte alle capacità nucleari dell`Iran. Negli anni passati, Ahmadinejad era in conflitto con i vertici del regime, li accusava di corruzione, e la sua lealtà all`Iran era stata messa in dubbio.

Era stato escluso da varie elezioni presidenziali, i suoi collaboratori erano stati arrestati e i suoi spostamenti erano stati sempre più limitati alla sua abitazione nel quartiere di Narmak, nella parte orientale di Teheran. Alcuni funzionari statunitensi e israeliani consideravano Ahmadinejad un possibile leader di un nuovo governo in Iran, in quanto era stato in conflitto con i vertici del regime, li accusava di corruzione, e la sua lealtà all`Iran era stata messa in dubbio.

Ufficialmente, il piano era stato basato sulla distruzione delle capacità nucleari, missilistiche e militari dell`Iran, ma gli Stati Uniti e Israele si aspettavano di insediare a Teheran una leadership più malleabile





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