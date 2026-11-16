Storni a Roma: caos e guano tra Jonio e Prati Fiscali

Migliaia di storni assediano il III Municipio romano, creando disagi enormi per residenti e commercianti. Le misure emergenziali di Ama risultano insufficienti contro il fenomeno.

Ogni giorno intorno alle 17:00, il cielo sopra l'area compresa tra viale Jonio, via dei Prati Fiscali, via Fucini e viale Pantelleria si oscura per l'arrivo di migliaia di storni. Questo quadrante nel nord-est di Roma, appartenente al III Municipio, si trova oggi sotto assedio quotidiano da circa un mese, con gli uccelli che scelgono i grandi platani lungo le strade come dormitorio notturno abituale.

Il caos quotidiano e le difese improvvise dei residenti

La situazione è diventata insostenibile per gli abitanti del quartiere, che devono fare i conti con un frastuono assordante e con marciapiedi e automobili completamente ricoperti di guano. I residenti hanno adottato misure difensive desperate: molti spostano l'auto lontano da casa prima del tramonto, altri non possono più stendere il bucato sui balconi e alcuni camminano riparandosi sotto l'ombrello per evitare di essere colpiti dagli escrementi.

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La presenza di carcasse di uccelli a terra e la viscosità dei marciapiedi hanno aumentato i rischi di cadute accidentali. Alcune persone, esasperate, hanno persino iniziato a esplodere petardi vicino alle finestre per tentare di allontanare gli stormi, trasformando la convivenza urbana in una fonte continua di ansia e disagio fisico.

L'impatto economico sui commercianti locali

Il fenomeno colpisce duramente anche la vita economica del quartiere, con i negozianti di viale Jonio e piazzale Jonio che registrano un evidente calo di clienti. Gli ingressi dei locali sono spesso impraticabili a causa dello sporco, costringendo i titolari a perdere potenziali vendite e a subire danni all'immagine della propria attività.

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Di fronte a una situazione che giudicano fuori controllo, diversi esercenti hanno deciso di fare da soli. Hanno avviato una colletta per autotassarsi e acquistare di tasca propria nuovi dissuasori da installare davanti alle vetrine, dimostrando come il problema stia già superando la soglia della semplice molestia per diventare una crisi gestionale locale.

Le risposte istituzionali e le critiche dell'opposizione

Sul fronte istituzionale, l'azienda municipale Ama ha avviato lavaggi straordinari dell'asfalto e dei marciapiedi per rimuovere lo strato scivoloso di guano. A questi interventi fisici si affiancano l'impiego di dissuasori acustici da parte del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, che cercano di mitigare il fenomeno con tecnologie specifiche.

Tuttavia, residenti ed esponenti dell'opposizione municipale giudicano queste misure soltanto interventi tampone, del tutto inadeguati rispetto alla gravità del problema. La richiesta è ormai unanime: le commissioni Ambiente e Commercio del III Municipio devono effettuare un sopralluogo urgente per valutare strategie più efficaci e permanenti.

Le cause migratorie e i rischi futuri

Il fenomeno, pur essendo ricorrente nei mesi autunnali, quest'anno si sta concentrando con particolare intensità in questo specifico settore della città. Tra ottobre e novembre, milioni di storni migrano dal Nord Europa verso la Capitale, attirati dal cosiddetto effetto isola di calore urbana.

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Tali fattori garantiscono temperature più miti rispetto alle campagne circostanti, l'assenza di predatori naturali e la presenza di filari di alberi ad alto fusto, come i platani di viale Jonio, che risultano ideali per ripararsi durante la notte. Cresce intanto il timore concreto che gli stormi, saturi questi spazi, possano spostarsi anche verso la vicina zona di Talenti, estendendo il problema a nuove aree residenziali.