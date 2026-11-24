Stracittatina 13 dicembre Lazio Roma: Biglietti e Prezzi
Trentacinquemila biglietti già garantiti per la stracittatina. Vendita aperta oggi per settori liberi con prezzi fino a 750 euro. Scopri dettagli e orari.
La fase di commercializzazione dei biglietti per la partita tra S.S. Lazio e A.S. Roma, denominata stracittatina, è ufficialmente iniziata. L'incontro si disputerà domenica tredici dicembre presso lo Stadio Olimpico di Roma. La vendita libera per tutti i settori dello stadio è attiva da oggi alle undici del mattino.
Capienza e Assegnazione Iniziale dei Tagliandi
Il club biancoceleste ha destinato circa trentacinquemila posti per la gara. Questo contingente include già i tagliandi venduti nella fase riservata agli abbonati della scorsa stagione. Rientra in questo calcolo anche il Pack tre, un pacchetto a prezzi agevolati composto da tre mila cinquecento biglietti che copre le gare casalinghe contro Lecce e Atalanta.Also readIn Serie A comandano Lazio e Roma
La distribuzione preliminare si è conclusa con date precise nel novembre scorso. Il periodo per gli abbonati del campionato due zero vent cinque-due zero vent sei è terminato domenica quindici novembre, con ventinove mila novecento diciotto tessere assegnate. Successivamente, domenica ventidue novembre, è scaduto il termine per i possessori delle carte fedeltà S.S. Lazio Eagle Card e Millenovecento.
Pricing Settori Liberi e Offerte Hospitality
Dopo aver esaurito le quote riservate, sono disponibili i restanti settori negli distinti adiacenti. I prezzi variano in base alla visibilità e alla posizione esatta all'interno degli spalti. I costi partono da sessantacinque euro per la Tribuna Tevere Parterre Laterale.
La fascia intermedia include la Tribuna Tevere Centrale a settanta euro e la Tribuna Tevere a settantacinque euro. Per chi cerca posizioni più elevate, la Tribuna Tevere Top costa centocinque euro, mentre la Tribuna Tevere Gold raggiunge i centquaranta euro.
I settori premium presentano valori più elevati. La Tribuna Monte Mario Laterale è fissata a centoquarantacinque euro e la Tribuna Monte Mario Top a centonovanta euro. La categoria più esclusiva è la Tribuna d'Onore Laterale Destra, che costa quattrocento euro.
Contesto Competitivo e Dettagli Finali
La rivalità per questo match risulta particolarmente accesa a causa della classifica attuale. I tifosi biancocelesti tornano in massa allo stadio per la sfida più sentita del campionato. La presenza è attesa numerosa per sostenere la squadra in un contesto tattico e tattico delicato.
Per coloro che desiderano un'esperienza VIP, la Tribuna d'Onore Laterale Destra offre una opzione hospitality. Il costo in questo caso sale a settecentocinquanta euro, includendo servizi aggiuntivi riservati alla categoria più alta. La struttura gestionale ha assicurato capillarità nella vendita per coprire l'intera platea disponibile.
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