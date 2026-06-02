Strage a Amendolara: quattro migranti uccisi e bruciati per un pretenso pagamento, arrestati due pakistani

Quattro lavoratori migranti sono stati brutalmente assassinati e bruciati vivi presso una stazione di servizio di Amendolara (Cosenza). Un superstite afgano ha indicato un movente legato a richieste di soldi per il trasporto. Le autorità hanno arrestato due pakistani, mentre i sindacati e la Chiesa chiedono azioni concrete contro il caporalato.

Una tragedia ha scosso la provincia di Cosenza , dove ieri sera un quartetto di migranti è stato ucciso in maniera brutale presso una stazione di servizio sulla statale 106, nei pressi di Amendolara.

Secondo le ricostruzioni preliminari, i quattro lavoratori, tutti provenienti da Paesi del Sud‑Est asiatico, sono stati strangolati e successivamente bruciati vivi dopo che due uomini, identificati come pakistani, avrebbero chiesto loro un pagamento per il trasporto del carburante. Il sopravvissuto, un cittadino afgano regolare in Italia, è riuscito a fuggire distruggendo un finestrino del veicolo e a fornire alle autorità le prime ipotesi sul movente.

L'uomo, ancora scosso, ha dichiarato che le vittime erano suoi compagni di lavoro nei campi di fragole della Calabria e della Basilicata, dove avrebbero subito per anni minacce, ricatti e privazioni da parte di una rete di caporali locali, descritta dallo stesso superstite come una "grande mafia del Pakistan". Il racconto indica che i due sospetti avrebbero versato benzina all'interno dell'abitacolo, acceso l'accendino e lasciato che le fiamme consumassero le vittime, in risposta al rifiuto di pagare il denaro richiesto.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Cosenza in collaborazione con la Procura di Castrovillari, si sono concluse questa mattina con l'arresto dei due pakistani, fermati dopo un lungo interrogatorio notturno presso la Questura di Cosenza. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore hanno catturato i volti degli imputati, il loro movimento frenético attorno al minivan e il momento in cui una fiammata improvvisa ha avvolto il veicolo.

I sospetti sono ora accusati di omicidio plurimo e di resa aggravata di violenza, e dovranno fornire la loro versione dei fatti in sede giudiziaria. Parallelamente, la magistratura ha avviato le verifiche sulla testimonianza del superstite, cercando conferme tra i braccianti impiegati negli stessi campi, al fine di ricostruire l'intera dinamica della vicenda e di identificare eventuali complici o responsabili di una più ampia organizzazione criminale legata al caporalato. La strage ha suscitato un acceso dibattito pubblico e sindacale.

Il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino, ha condannato con veemenza il silenzio delle istituzioni davanti a episodi di violenza contro i lavoratori migranti, definendo la situazione "una zona grigia" dove la legge e l'etica vengono volontariamente ignorate. Anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha condiviso il video dell'accaduto, definendolo "un segno di vacillanza della fiducia nell'umanità".

I sindacati, tra cui la CGIL, hanno chiesto misure concrete per combattere il caporalato, paragonandolo a forme di schiavitù moderna, e hanno invocato interventi decisi da parte del governo per garantire protezione e diritti ai braccianti migranti. La vicenda si inserisce in un più ampio contesto di tensioni legate al lavoro agricolo stagionale in Italia, dove le organizzazioni criminali sfruttano la vulnerabilità di lavoratori stranieri, spesso privandoli di diritti fondamentali e sottoponendoli a condizioni disumane, creando una spirale di violenza che richiede interventi urgenti e sistematici





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