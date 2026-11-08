Strage a Cracovia: 12 morti, il governo parla di terrorismo estrema destra

Attacco terroristico a Cracovia con 12 vittime, inclusa la famiglia dell'autore. Michal Oksinski, 24 anni, arretrato dopo aver ucciso i genitori e sparato alla folla.

Il governo polacco ha classificato come atto di terrorismo l'efferato massacro avvenuto nel cuore del centro storico di Cracovia durante un tranquillo sabato pomeriggio. L'attentato, descritto dal premier Donald Tusk come un evento senza precedenti nella storia recente della nazione, ha causato un bilancio devastante che sale a 12 morti e 16 feriti.

Dettagli dell'attacco e dinamica

Michal Oksinski, un uomo di 24 anni residente nel voivodato di Swietokrzyskie, ha eseguito la sua furia omicida partendo dalla sua residenza per poi riversarsi nelle strade affollate. Prima di uscire di casa, Oksinski ha sterminato la sua famiglia uccidendo il padre, la madre e la sorella con colpi di arma da fuoco all'interno dell'appartamento. I corpi sono stati rinvenuti successivamente dalle forze dell'ordine mentre indagavano sull'evidente escalation violenta.

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Una volta in strada, l'attentatore, vestito in mimetica e con il volto coperto da un passamontagna, ha preso il volante di una Subaru nera senza targa intestata al padre. All'interno del veicolo erano state trovate armi e una grande quantità di munizioni. Oksinski ha iniziato a sparare a caso contro i passanti nella rinomata piazza medievale del mercato, nota come Rynek Gowny, patrimonio Unesco dal 1978.

Posizioni delle autorità e profilo sospetto

Le indagini condotte attualmente escludono che l'autore abbia agito in collaborazione con altre persone. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno polacco Marcin Kierwiski, l'attentatore sarebbe stato fortemente influenzato da ideologie di estrema destra. Il ministro ha specificato che Oksinski nutriva opinioni molto radicali e ultranazionaliste, elementi chiave che il governo sta utilizzando per inquadrare il profilo psicologico e politico del colpevole.

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Il premier Donald Tusk ha sottolineato in conferenza stampa che la Polonia non ha mai assistito a casi così estremi di violenza terroristica contro la vita delle persone. Tusk ha inoltre visitato la città colpita dall'orrore e ha lanciato un appello diretto ai politici di tutti i partiti attraverso il social network X, chiedendo loro con fermezza di non speculare sulla tragedia in corso.

Impatto reale e prossimi passi

L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha impedito che il bilancio delle vittime diventasse ancora più inimmaginabile. Tra i feriti figurano 16 persone, tra cui 5 cittadini stranieri provenienti da Austria, Germania, Portogallo, Russia e Gran Bretagna. Due agenti di polizia sono stati coinvolti in modo grave durante la neutralizzazione dell'attentatore e versano in condizioni critiche dopo una notte di terapia intensiva.

Uno dei due poliziotti è stato sottoposto a intervento chirurgico, mentre l'altro rimane in coma. Il governo polacco ha reso noto che i corpi degli agenti hanno fatto scudo contro l'assassino armato di fucile semiautomatico AR-15. Oksinski è stato ferito durante lo scontro a fuoco con un agente che si stava avvicinando, è stato arrestato e portato in ospedale per un intervento chirurgico, ma si trova ormai fuori pericolo.