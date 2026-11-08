L'attentatore di Cracovia mostrava tecniche militari. La Polonia è scossa, le armi aumentano dopo il 2022. Analisi sul contesto e le licenze.

Una sparatoria di massa senza precedenti ha colpito il centro di Cracovia, in Polonia, il 8 novembre 2026, causando la morte di sei persone. L'evento ha sconvolto profondamente l'opinione pubblica nazionale, in un paese che storicamente si percepiva come più sicuro rispetto ai vicini dell'Europa occidentale.

Competenze Militari del Tiratore

Il giovane autore del massacro, identificato come un ventiquattrenne originario di Ostrowiec Swietokrzyski, sembrava possedere un'elevata abilità nel tiro di precisione in stile militare. Adam Chyb, cinquantaquannese tiratore di lunga data e membro del club sportivo Swit Starachowice, ha dichiarato a Reuters di non essere in grado di eseguire manovre simili a quelle attribuite all'assalitore.

Also read Strage a Cracovia: Sicuri 34 studenti italiani del liceo di Albano Laziale

Chyb ha sottolineato come sparare in movimento, o persino guidando un'auto con una mano mentre si spara con l'altra, richieda competenze specifiche e molto diverse da quelle del tiro sportivo tradizionale. Ha aggiunto che i rincini e il rumore in spazi ristretti come un'automobile rappresentano una sfida tecnica estrema, tipica dell'addestramento impartito da militari e forze dell'ordine.

La Famiglia e le Licenze per le Armi

Le indagini hanno rivelato che la famiglia dell'assassino, incluso lui stesso, possedeva licenze per un totale di undici armi da fuoco. Il corpo del padre, della madre e della sorella dell'attentatore è stato ritrovato nella loro casa familiare il 8 novembre, con le autorità che ipotizzano siano state uccise dallo stesso soggetto responsabile della sparatoria a Cracovia.

Advertisement

Nonostante l'alto numero di licenze, Chyb ha riferito che l'attentatore si era unito al club Swit Starachowice solo nel 2022. Ha frequentato il centro poche volte, incluso due volte nell'anno corrente, e sempre accompagnato dal padre. Secondo quanto dichiarato da Chyb, il giovane non indossava mai uniformi militari e non mostrava comportamenti negativi che potessero essere stati notati dai membri del club.

Contesto Politico e Ideologico

Il governo polacco ha suggerito che l'assalitore potesse essere stato ispirato da un'ideologia di estrema destra, sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli specifici su questa affermazione. Questa tesi è stata contestata dai politici dell'opposizione nazionalista, creando un dibattito politico immediato attorno alle motivazioni del crimine.

La sparatoria di Cracovia rappresenta un punto di svolta nel discorso sulla sicurezza in Polonia. Mentre il possesso di armi da fuoco è generalmente basso rispetto ad altri paesi europei, le statistiche indicano un aumento significativo delle licenze dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina nel 2022. Questo contesto storico ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla reazione nazionale e internazionale all'evento.

Impatto e Reazioni Nazionali

L'evento ha messo in luce le vulnerabilità percepite nella sicurezza interna del paese. Molti cittadini polacchi si sentivano tradizionalmente al riparo dagli attacchi di massa che hanno colpito altre nazioni occidentali negli ultimi anni. La natura dell'attacco, combinata con la facile reperibilità delle licenze, sta portando a un nuovo esame delle politiche sulle armi nel paese.

Advertisement

La comunità sportiva e quella civile stanno affrontando lo shock dell'accaduto. La distinzione tra tiro sportivo e tecniche di combattimento militare, chiarita da esperti come Adam Chyb, evidenzia la pericolosa evoluzione delle minacce. Le autorità continuano a raccogliere prove mentre la nazione elabora il trauma di una violenza così recente e brutale nel cuore di Cracovia.