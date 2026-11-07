Strage a Cracovia: Sicuri 34 studenti italiani del liceo di Albano Laziale

Nessun italiano ferito nella strage di Cracovia: i 34 studenti del liceo di Albano Laziale sono al sicuro dopo l'attacco nella Piazza del Mercato. L'Italia presta assistenza diplomatica.

Una giornata di grande preoccupazione per l'Italia si è trasformata in sollievo dopo la conferma che tutti i 34 studenti del liceo di Albano Laziale, coinvolti nel tragico evento a Cracovia, sono sani e salvi. L'attacco armato avvenuto nella storica Piazza del Mercato, cuore pulsante della città polacca, ha lasciato un bilancio provvisorio di almeno sei morti e quindici feriti, tra cui due agenti delle forze dell'ordine. La scolaresca, impegnata in un viaggio di studio, è stata immediatamente messa in sicurezza grazie all'intervento rapido e coordinato dell'Ambasciata d'Italia.

Sicurezza studenti e ruolo dell'ambasciata

La Direzione dell'Istituto di Cultura e la Console Onoraria dell'Italia a Cracovia sono state inviate sul posto per garantire assistenza diretta e immediata ai connazionali. Il bilancio sanitario per gli italiani è nullo: nessuno dei membri della scolaresca ha dovuto ricorrere a visite mediche durante l'attacco armato, né è stato registrato alcun ferito tra gli studenti e gli accompagnatori. La priorità assoluta delle istituzioni italiane è stata la protezione dei giovani, che ora si trovano in un luogo sicuro lontano dalla zona del conflitto a fuoco.

Also read Sparatoria a Cracovia: 5 morti, autore arrestato nella Piazza del Mercato

Dettagli dell'attentato e profilo dell'aggressore

Il meccanismo dell'attacco è stato particolarmente efferato: un uomo vestito in mimetica ha sparato sulla folla con un fucile militare, facendo fuoco da un'auto in corsa. Le autorità locali hanno confermato che l'aggressore è un cittadino polacco che ha agito da solo, senza legami con gruppi organizzati. Durante il conflitto a fuoco con la polizia, l'uomo è stato ferito, successivamente arrestato e trasportato in ospedale per le cure del caso. Il primo ministro polacco Donald Tusk si è recato immediatamente a Cracovia per valutare la situazione e coordinare le risposte delle autorità di sicurezza.

Advertisement

Posizioni politiche e appelli alla calma

La reazione politica è stata immediata e trasversale. Il governo polacco ha lanciato un appello alla calma per evitare panico tra la popolazione e i turisti. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è espresso sull'accaduto, definendo l'atto come un vile attacco alla libertà. Dal lato italiano, la premier Giorgia Meloni ha espresso profondo dolore e le più sentite condoglianze alla Polonia, sottolineando come il governo italiano difenderà sempre la sicurezza e la libertà contro ogni forma di terrore e violenza.

Logistica del rientro e prossimi passi

Il rientro in Italia dei 34 studenti di Albano Laziale sarà gestito direttamente dalla loro agenzia di viaggio, come da prassi per i gruppi organizzati. Tuttavia, l'Ambasciata ha preannunciato che, in caso di difficoltà nel reperire voli singoli, l'organizzazione avverrà tramite gruppi assistiti dalla Farnesina. I canali diplomatici sono attualmente attivati per supportare i connazionali in difficoltà, assicurando che il viaggio di istruzione termini in modo sicuro. La comunità italiana rimane unita nel sostegno alle famiglie delle vittime e alla città di Cracovia in questo momento di lutto nazionale.