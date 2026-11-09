Strage Borsellino: Archiviazione e crisi istituzionale tra Antimafia e Procura

La Corte di Caltanissetta archivia le indagini su Natoli e Pignatone. La vicenda evidenzia tensioni profonde tra Commissione Antimafia e Magistratura sulla verità storica dell'attentato.

La magistratura italiana affronta una nuova crisi di credibilità pubblica a causa delle modalità con cui sono state gestite le recenti indagini sulla strage di via D'Amelio. L'interazione tra la Commissione Antimafia, guidata dalla presidente Rosa Maria Colosimo, e la Procura di Caltanissetta ha generato procedure giudiziarie anomale e una retorica accusatoria che ha coinvolto direttamente ex magistrati di spicco.

Il risultato di questo tandem istituzionale è stato un disorientamento diffuso nell'opinione pubblica e una significativa erosione della fiducia nei confronti dei poteri dello Stato. I cittadini si trovano di fronte a un sistema giudiziario che fatica a comunicare la propria azione in modo comprensibile, un fattore fondamentale per il funzionamento di una democrazia solida.

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Archiviazione per Natoli e Pignatone

Il giudice per le indagini preliminari della Corte di Caltanissetta ha disposto l'archiviazione definitiva del procedimento, chiudendo così le accuse mosse ai magistrati in pensione Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone. Le indagini avevano ipotizzato un reato di favoreggiamento alla mafia, ma tale accusa è stata respinta perché il fatto era già prescritto da molto tempo, rendendo giuridicamente impossibile qualsiasi accertamento penale.

Contestualmente, è stata archiviata anche la linea principale delle ricerche finalizzate a identificare i mandanti dell'attentato. Il Gip ha ritenuto che non fossero emersi elementi nuovi e idonei a portare a giudizio responsabili non ancora noti. Questa decisione chiude un ciclo processuale che ha occupato l'attenzione mediatica per mesi, lasciando tuttavia aperte questioni di fondo sulla correttezza delle indagini precedenti.

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Tensione con l'opposizione interna

La dinamica istituzionale ha mostrato fratture profonde all'interno della Commissione Antimafia, descritta come strumento utilizzato per fini di lotta politica. La presidente Colosimo e i commissari di maggioranza hanno condotto un'azione aggressiva che ha colpito anche membri interni dell'opposizione, in particolare l'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, oggi senatore del Movimento Cinque Stelle.

Scarpinato è stato al centro di polemiche vivaci, accusato implicitamente di aver oscurato verità giudiziarie. La sua posizione all'interno della commissione ha reso la situazione ancora più complessa, trasformando un'istituzione di controllo in un arena di scontro partitico. Questo comportamento ha alimentato la percezione di un uso strumentale delle indagini sulla memoria storica.

Procura di Caltanissetta e De Luca

La Procura di Caltanissetta ha guidato l'attività investigativa con una ferocia retoricamente inaccettabile verso i colleghi passati. Il procuratore Salvatore De Luca ha definito "zero tagliato" le indagini precedenti condotte da altre procure, inclusa quella di Palermo, minimizzando il lavoro svolto da magistrati come Guido Lo Forte e lo stesso Scarpinato.

Questa presa di posizione ha danneggiato gravemente la reputazione di Natoli e Pignatone, anche dopo l'archiviazione. Le valutazioni screditanti espresse dai magistrati nisseni hanno creato uno stigma pubblico difficile da cancellare. La mancanza di rispetto istituzionale tra organi diversi della magistratura è risultata evidente e dannosa per l'autorità dell'ordine giudiziario nel suo complesso.

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Visione sistemica della democrazia

Il caso supera la semplice ricostruzione dei fatti storici per toccare principi costituzionali fondamentali. L'indipendenza della magistratura e la trasparenza delle sue azioni sono pilastri della società democratica, come sottolineato dal presidente Sergio Mattarella in un messaggio all'Associazione nazionale magistrati. La comprensibilità dell'azione giudiziaria è necessaria per mantenere la fiducia dei cittadini.

L'abnormità di queste procedure non è un fenomeno isolato ma sintomo di una degenerazione sistemica. Quando le istituzioni si scontrano pubblicamente e le indagini vengono condotte con fini politici o personali, il danno alla democrazia è diretto. Serve un ripristino di regole chiare e rispettose per evitare che la memoria di eventi tragici come l'uccisione di Paolo Borsellino sia usata come leva di potere.