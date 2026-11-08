Strage Cracovia: Il rientro in Italia dei 34 studenti del Foscolo dopo l'attentato

Tornano a casa i 34 studenti del Liceo Foscolo di Albano coinvolti nella sparatoria ultranazionalista di Cracovia. La lunga via in bus di 1600 km e le critiche dei genitori al rimpatrio.

La situazione si è sbloccata con il rimpatrio dei 34 studenti del Liceo Foscolo di Albano Laziale, tornati in Italia dopo essere stati coinvolti nell'attentato ultranazionalista di Cracovia. I ragazzi, che si trovavano in Polonia per un viaggio di istruzione, sono stati testimoni diretti della strage commessa da Oksinski, che ha ucciso la sua famiglia prima di sparare sulla folla nella piazza del Mercato. Il rientro è avvenuto tramite un lungo trasferimento in autobus che ha coperto circa 1.600 chilometri, un percorso scelto per mantenere unito il gruppo despite le perplessità delle famiglie.

I Dettagli Della Sparatioria E Le Testimonianze

La dinamica dell'attacco è stata descritta dagli stessi studenti coinvolti nell'evento traumatico. Umberto Orsini, uno degli studenti bolognesi, ha raccontato ai social network di aver sentito gli spari mentre si trovava in piazza del Mercato. Ha descritto scene di caos in cui la gente correva e si nascondeva, specificando di aver pensato di morire in quei momenti. Ha aggiunto di essersi rifugiato in un bar con gli amici, perdendosi momentaneamente di vista dal gruppo.

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Un altro studente modenese, parte dello stesso gruppo, ha confermato di essersi nascosto sotto un tavolo all'interno dell'Hard Rock Caffè. Il personale del locale ha poi guidato i ragazzi verso l'ultimo piano per metterli in salvo. Da quella posizione elevata, uno degli studenti ha riferito alla madre, Moira Buttu, di aver visto una ragazza coperta da un telo arancione e un'altra che riceveva le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo, un'amica degli studenti non è riuscita a salvare una giovane vittima degli spari.

Ruolo Dell'ambasciata E Deciso Delle Scuole

Nonostante il panico, gli insegnanti che accompagnavano le due classi hanno mantenuto la lucidità necessaria per gestire l'emergenza. Hanno contattato immediatamente l'Ambasciata Italiana a Varsavia, la quale ha coordinato un intervento rapido raggruppando gli studenti all'interno di un hotel sicuro. L'ambasciata ha agito con tempestività, garantendo protezione e assistenza immediata ai minori e al personale docente presente nella zona colpita.

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La scelta del rimpatrio in autobus ha previsto la presenza di tre autisti che si sarebbero alternati alla guida per affrontare il viaggio di oltre 20 ore. Questa decisione contrasta con le alternative proposte inizialmente dall'agenzia di viaggio e dalla preside, che prevedevano di dividere il gruppo in più sezioni per farli rientrare con voli aerei scaglionati dall'oggi al martedì. La direzione scolastica ha preferito mantenere l'unità del gruppo, evitando di separare i ragazzi.

Reazioni Delle Famiglie E Critiche Alla Farnesina

Le famiglie degli studenti hanno espresso forte preoccupazione per la decisione di affrontare un viaggio così lungo e faticoso in bus. Moira Buttu ha dichiarato di essere stata coinvolta solo successivamente alla scelta, sottolineando come i genitori non siano stati coinvolti nel processo decisionale. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza e la resistenza fisica dei ragazzi durante un trasferimento di 1.600 chilometri, specialmente dopo aver subito uno shock traumatico.

C'è stato anche malcontento riguardo alla perdita del volo di rientro previsto per le 19:30. Alcuni studenti, inclusi quelli che si erano rifugiati all'Hard Rock Caffè, sono stati condotti in commissariato per fornire dichiarazioni utili alle indagini polacche. Moira Buttu ha criticato il fatto che questa necessità legale abbia ritardato la partenza, auspicando che lo Stato italiano avrebbe dovuto predisporre un aereo di linea o almeno un trasferimento via terra fino a Trieste per poi prendere il volo da lì. Ha interrogato il ruolo del Ministero degli Esteri, definendo la questione come non di sua competenza solo perché il rischio immediato era passato.

Impatto E Prossimi Passi Per La Comunità

L'attentato di Cracovia ha colpito diverse nazionalità, con 6 vittime confermate dall'assalitore Oksinski, identificato come un ultranazionalista di estrema destra. Tra i morti e i feriti c'erano cittadini italiani, tra cui la famiglia di Oksinski uccisa dall'attentatore stesso prima degli spari in pubblico. L'evento ha messo in luce la fragilità della vita e la sottile linea che separa la normalità da una tragedia improvvisa, come sottolineato dalle dichiarazioni dei sopravvissuti.

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Il rientro in Italia dei 34 studenti del Liceo Foscolo rappresenta la chiusura di una fase di emergenza immediata, ma lascia aperte domande sulla gestione logistica e diplomatica di casi simili. La decisione di far viaggiare tutti insieme in autobus, pur garantendo supporto emotivo tra i coetanei, è stata vista da alcuni genitori come un'onere eccessivo e rischioso. La comunità di Albano e le autorità italiane dovranno ora occuparsi del supporto psicologico e sociale necessario per aiutare i ragazzi a elaborare il trauma subito durante il loro viaggio di istruzione.