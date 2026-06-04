Strage di Altavilla Milicia, requisitoria del pm: responsabilità comprovata per i tre imputati

Il pm Manfredi Lanza ha chiesto l'ergastolo per Giovanni Barreca e i 'fratelli di Dio' accusati di aver ucciso la moglie e i due figli. Al processo, i familiari delle vittime si sono costituiti parte civile.

Nel processo per la strage di Altavilla Milicia, il pubblico ministero Manfredi Lanza ha tenuto la requisitoria affermando che la Procura ritiene comprovata la responsabilità dei tre imputati per omicidio plurimo aggravato e distruzione del cadavere.

L'udienza si è svolta nell'aula del tribunale di Termini Imerese, alla presenza del neo Procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo, che ha seguito le indagini insieme al pm Lanza. Gli imputati sono Giovanni Barreca, la moglie Antonella Salamone - uccisa insieme ai figli Emanuel e Kevin - e due ex coniugi, conosciuti come i 'fratelli di Dio', che avrebbero partecipato attivamente alla strage.

La vicenda, che ha sconvolto la comunità siciliana, risale al 2021, quando i corpi della famiglia furono ritrovati in un casolare di campagna, parzialmente bruciati. Le indagini hanno ricostruito un quadro di violenza e fanatismo religioso, con gli imputati accusati di aver pianificato e eseguito gli omicidi, seguendo un delirante progetto di purificazione spirituale. Durante la requisitoria, il pm Lanza ha ripercorso le prove raccolte: intercettazioni telefoniche, testimonianze e analisi dei resti umani.

Ha sottolineato come Barreca e i 'fratelli di Dio' abbiano torturato e ucciso la moglie Antonella e i due figli, per poi distruggere i cadaveri nel tentativo di cancellare ogni traccia. La difesa degli imputati ha invece sostenuto la tesi di un raptus collettivo, ma per l'accusa non ci sono attenuanti: si chiede l'ergastolo per tutti.

Al processo si sono costituiti parte civile i familiari delle vittime: la madre di Antonella Salamone e il fratello Calogero, che hanno espresso rabbia e dolore. Calogero Salamone, in una dichiarazione rilasciata ai cronisti, ha detto: 'Barreca e i fratelli di Dio hanno torturato e ucciso mia sorella Antonella e i miei nipoti, meritano l'ergastolo. Miriam? Poteva salvarli, non ha fatto nulla'.

Il riferimento è a una delle imputate, Miriam, che secondo la ricostruzione avrebbe potuto intervenire per fermare la strage, ma si sarebbe limitata a osservare. La strage di Altavilla Milicia è solo l'ultimo dei crimini che hanno segnato la cronaca nera siciliana, ma colpisce per la ferocia e il contesto di integralismo religioso. Gli investigatori hanno svelato che gli imputati agivano in nome di una setta autoproclamata, i 'fratelli di Dio', che imponeva riti di espiazione e sacrifici umani.

Il processo continua nelle prossime settimane con le arringhe difensive, e la sentenza è attesa entro l'estate. Intanto, la comunità di Altavilla cerca di elaborare il lutto, mentre i familiari chiedono giustizia per Antonella, Emanuel e Kevin. La requisitoria del pm Lanza ha dipinto un quadro agghiacciante: omicidi premeditati, sevizie e occultamento di cadavere, con la speranza che la pena massima sia comminata a chi ha distrutto una famiglia intera.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e il controllo delle sette in Italia, sollevando interrogativi sulle responsabilità delle istituzioni nel prevenire simili tragedie





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