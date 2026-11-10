Strage di Capaci: informativa sparita dagli archivi dei carabinieri

Sparite quattrocento pagine di informativa sulle stragi del 1992 dagli archivi dei carabinieri, secondo la Procura generale di Palermo.

Quattrocento pagine di informativa e due fotografie allegate risultano scomparse dagli archivi dell'Arma dei carabinieri. Secondo la segnalazione della Procura generale di Palermo alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, datata 13 gennaio 2022, il documento riguardava presunti incontri a Palermo tra l'estremista di destra Stefano Delle Chiaie e il boss Mariano Tullio Troìa, avvenuti mesi prima e a ridosso della strage di Capaci.

La vicenda è emersa più recentemente nel corso di un processo. Il documento è risultato introvabile proprio in uffici che, per legge, dovrebbero essere tra i più sicuri, e la sua scomparsa riguarda anche il materiale legato alle stragi del 1992.

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Come è sparita l'informativa dai carabinieri

Secondo la segnalazione, l'informativa sarebbe stata sottratta dai faldoni custoditi dal Ros, il Raggruppamento operativo speciale dell'Arma. Il documento mancherebbe anche dai faldoni depositati al casellario I del Nucleo informativo dei carabinieri di Palermo.

Dalla stessa segnalazione emerge che l'informativa sarebbe scomparsa pure dai fascicoli personali dei due testimoni pronti a collaborare dopo la strage di Capaci. Si tratta di Alberto Lo Cicero, all'epoca autista del boss Mariano Tullio Troìa, e di Maria Romeo, sorella di Domenico Romeo, autista di Stefano Delle Chiaie.

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Entrambi i testimoni erano pronti a parlare davanti a Paolo Borsellino e soltanto a lui. Lo Cicero e Maria Romeo non sono mai stati indagati per le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Il ruolo di Paolo Borsellino nelle indagini sulle stragi

Paolo Borsellino, procuratore aggiunto a Palermo, stava indagando in prima persona per risalire agli esecutori e ai mandanti della strage di Capaci, in cui furono uccisi il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti di scorta.

Il tempo a disposizione era breve. La strage di via D'Amelio a Palermo avvenne il 19 luglio 1992, soltanto 57 giorni dopo l'attentato a Capaci, e costò la vita a Borsellino e ai cinque agenti di scorta. Secondo la ricostruzione del quotidiano, l'accelerazione sarebbe stata probabilmente dovuta agli accertamenti già in corso, partendo dai fatti raccolti nelle quattrocento pagine oggi scomparse.

Nessuno sa quali nomi fossero annotati da Borsellino sulla sua agenda rossa. L'agenda sparì quando era già nelle mani di funzionari dello Stato, dopo essere stata recuperata insieme alla valigetta dall'auto blindata in fiamme.

L'appunto del capitano Gianfranco Cavallo

Anche un secondo documento risulta scomparso: un appunto firmato il 5 ottobre 1992 dal capitano dei carabinieri Gianfranco Cavallo, oggi generale. Il Ros, il Nucleo informativo e i fascicoli personali avrebbero dovuto conservarlo.

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Nell'appunto, Cavallo riferiva di una fonte confidenziale contattata in relazione alle stragi di Capaci e via D'Amelio. Secondo la fonte, nell'aprile 1992, a cavallo delle elezioni politiche, Stefano Delle Chiaie sarebbe arrivato a Palermo accompagnato dal suo avvocato romano, e avrebbe preso contatti con alcuni interlocutori palermitani.

Nel testo si fa riferimento a un incontro in cui si sarebbe parlato di recarsi a Capaci per procurarsi esplosivo da una cava. Lo stesso appunto aggiunge che Delle Chiaie, che di solito si recava a Palermo soltanto nel mese di agosto, prima delle stragi sarebbe venuto più volte. I puntini tra parentesi nel testo sono stati inseriti dalla redazione per sostituire i nomi dei contatti palermitani, mai indagati.

Cosa cambia per le indagini sulle stragi del 1992

Secondo il quadro descritto, le informative scomparse potrebbero aprire scenari mai approfonditi sulle relazioni tra Cosa nostra ed estremisti della destra nazionale. Un fronte che, secondo la ricostruzione, pezzi della politica e degli apparati dello Stato sembrano non voler affrontare.

Il documento avrebbe consentito di allargare le indagini sulle relazioni in cui potrebbero nascondersi i suggeritori esterni rimasti finora nell'ombra. Si tratta dei mandanti che, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbero convinto i mafiosi di Cosa nostra a uccidere Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta in via D'Amelio.

Troìa e Delle Chiaie, entrambi deceduti, non sono mai stati indagati per le stragi di Capaci e via D'Amelio. Il loro nome è richiamato soltanto nei limiti di quanto risulta dai fatti documentati, senza alcuna intenzione accusatoria e senza attribuire loro responsabilità o comportamenti illeciti.