La testimonianza di Antonietta Capasso sulla strage del 2018 a Cisterna di Latina, dove il marito carabiniere uccise le figlie. Analisi dell'impunità e delle carenze istituzionali.

La mattina del 28 febbraio 2018, ad Cisterna di Latina, il destino di una famiglia è cambiato per sempre in pochi istanti. Antonietta Capasso lasciava la sua abitazione all'alba per recarsi al lavoro, lasciando nel sonno le sue due figlie minori e il marito, con il quale stava attraversando una delicata fase di separazione. Non poteva immaginare che il percorso verso la stazione o il luogo di lavoro sarebbe diventato un tragitto verso il lutto più atroce, lasciando le bambine indifese di fronte a un pericolo interno alla cerchia familiare.

L'uomo, un carabiniere in servizio, si era nascosto nell'ombra della casa con un cappuccio che gli copriva il viso, ma la donna lo riconobbe immediatamente nonostante la visibilità ridotta. Dopo averle sparato tre colpi con la sua pistola d'ordinanza, lui si chinò a raccogliere una borsa rosa contenente le nuove chiavi di casa e il cellulare di lei, per poi completare la sua missione omicida. Le bambine, terrorizzate da mesi di persecuzioni, non ebbero scampo, e l'aggressore si tolse poi la vita, chiudendo un cerchio di violenza inaccettabile che avrebbe lacerato la comunità per anni.

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Dettagli Crimini e Dinamiche dell'Ago

I fatti si svolsero in un contesto di grave negligenza istituzionale che permise al carnefice di mantenere l'accesso alle armi nonostante le segnalazioni. Antonietta aveva più volte denunciato le minacce e lo stalking subito, cambiando le serrature della porta per aumentare la sicurezza, ma queste precauzioni si rivelarono inutili contro un aggressore che conosceva ogni varco. I Carabinieri avevano temporaneamente ritirato la pistola all'uomo, ma l'avevano restituita successivamente, ignorando i gravi campanelli d'allarme che arrivavano dalla vittima.

La narrazione dei fatti emerge con crudezza dalla testimonianza raccolta nel docufilm in cui Antonietta è protagonista insieme ad altre tre donne. Il messaggio rimasto sul telefono cellulare delle vittime, semplicemente la parola "mamma", simboleggia il lutto interrotto e il silenzio imposto dalla morte improvvisa. La borsa rosa, oggetto apparentemente banale, è diventato il testimone muto della fretta con cui il carnefice cercava di fuggire dopo aver commesso il doppio omicidio, portando via con sé l'ultimo legame materiale con la moglie sopravvissuta.

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Posizioni Attori e Ruolo Istituzioni

Le posizioni delle istituzioni e degli operatori sanitari sono al centro di una polemica aperta sulla responsabilità della tragedia. Due medici che certificarono l'idoneità dell'uomo a riavere la pistola d'ordinanza sono stati assolti in sede processuale, sollevando polemiche sulla correttezza delle valutazioni psico-fisiche effettuate. Antonietta sostiene che tutti, dalla polizia al consultorio diocesano fino al medico di base, sapevano della loro condizione di pericolo, ma nessuno intervenne concretamente per proteggere le vittime.

La donna denuncia un sistema mostruoso che ha sottovalutato la situazione, permettendo a un familiare violento di agire con una pistola di servizio. Le persone che si affacciavano dalle finestre durante i spari non chiamarono i soccorsi, alimentando la percezione di una complicità per indifferenza o paura. Antonietta sottolinea che i suoi esposti non ebbero alcun riscontro concreto, lasciando la famiglia nella disperazione e nella totale insicurezza, nonostante la consapevolezza pubblica della loro situazione critica.

Impatto Reale e Conseguenze future

Le conseguenze legali e sociali per Antonietta Capasso sono state devastanti, con una condanna che lei definisce l'ergastolo del dolore. Mentre il carnefice è morto, lei è sopravvissuta ma ha subito un'ulteriore aggressione psicologica quando il primario dell'ospedale le annunciò la morte delle figlie, un colpo che la lasciò in uno stato di shock emotivo totale. La donna ha vissuto il coma e il risveglio con la speranza che le bambine fossero al sicuro, solo per scoprire la realtà più brutale possibile.

La risposta alle istanze di prevenzione dei femminicidi rimane inadeguata, nonostante l'introduzione del codice rosso. Antonietta evidenzia come i numeri continuino a crescere, citando il caso del 16 novembre in cui tre donne furono uccise, dimostrando che le misure attuali sono insufficienti. La richiesta principale della sopravvissuta è un cambiamento radicale: ogni pubblico ufficiale dovrebbe aprire un fascicolo penale autonomamente se viene a conoscenza di violenza, senza attendere la denuncia formale della vittima, per interrompere la spirale dell'indifferenza che uccide anche i bambini.