Strage di Lorenzo Guarnieri: padre Stefano chiede aggravi per telefono e trasporti

Stefano Guarnieri, padre della vittima uccisa nel 2010, rivendica il successo del 2016 ma esige pene più severe per chi usa il cellulare al volante.

Stefano Guarnieri, padre della vittima mortale, ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Nazione ricordando il figlio Lorenzo, un giovane promettente che il 2 giugno 2010 perse la vita a causa di un conducente ubriaco e drogato. L'uomo esprime una rabbia fredda e precisa, sostenendo che la giustizia e la società debbano smettere di usare eufemismi per descrivere le tragedie stradali. Per Guarnieri, le vittime non muoiono in semplici incidenti, ma vengono uccise da scelte criminali di guida.

La trasformazione da incidente a omicidio

Secondo la narrazione di Stefano Guarnieri, l'uso del termine "incidente" è un meccanismo psicologico di difesa collettiva che permette ai conducente colpevoli e alle istituzioni di abbassare la soglia di responsabilità. Il padre di Lorenzo sostiene che ogni volta che una persona attraversa la strada e viene investita da un veicolo a alta velocità, il conducente ha commesso un atto omicida. Definire la strada come "killer" o l'auto come "impazzita" è, secondo la sua analisi, un modo per absolvere l'attore umano del dramma. Guarnieri intende che la colpa deve essere attribuita esclusivamente alla persona che ha scelto di mettersi alla guida in condizioni di incapacità fisica o mentale.

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Dalla mobilitazione del 2016 alle nuove battaglie

Stefano Guarnieri è stato il promotore, insieme all'associazione civile intitolata al nome del figlio, della raccolta firme che ha portato all'approvazione in Parlamento del reato di omicidio stradale nel 2016. Questa legge popolare, che ha raccolto oltre ottantamila adesioni prima della sua entrata in vigore, ha segnato una svolta storica nel modo in cui il sistema giuridico italiano tratta le violazioni del codice della strada. Tuttavia, l'attivista non ritiene che il lavoro sia completato. La normativa attuale prevede pene più severe rispetto al passato, ma Guarnieri indica che la sfida legislativa e culturale è ancora in corso e richiede ulteriori interventi normativi specifici.

L'urgente aggiunta del cellulare tra le aggravanti

Uno dei punti focali della richiesta attuale di Stefano Guarnieri riguarda l'introduzione esplicita dell'uso del telefono cellulare alla guida come circostanza aggravante significativa. L'attivista sostiene che utilizzare lo smartphone mentre si pilota un'automobile costituisca un atto di negligenza così grave da dover essere equiparato, in termini di punibilità, all'ebrezza o all'uso di droghe. Per Guarnieri, il conducente che digita o consulta uno schermo mentre guida è un killer in potenza, poiché elimina ogni possibilità di reazione immediata agli imprevisti della strada. Questa specifica richiesta mira a colmare una lacuna legislativa percepita come pericolosa per la sicurezza pubblica quotidiana.

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I limiti della legge e la necessità di educazione

Stefano Guarnieri sottolinea con fermezza che una legge da sola non è sufficiente a fermare la piaga della mortalità su strada. Oltre alla repressione penale, è necessaria una trasformazione radicale dell'educazione alla mobilità sicura fin dalle scuole. L'attivista chiede investimenti massicci nel trasporto pubblico come alternativa reale all'uso dell'auto privata, al fine di ridurre il traffico e la pressione sui conducenti. Inoltre, vengono richiesti controlli rigorosi e capillari da parte delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle norme. La visione di Guarnieri unisce la durezza della pena alla prevenzione sociale, considerando la sicurezza stradale un dovere civico imprescindibile.

L'eredità morale e il futuro della giustizia

La storia di Lorenzo Guarnieri, descritta da Stefano come quella di un ragazzo meraviglioso con un lavoro e una famiglia che lo aspettavano, rappresenta il simbolo di un futuro strappato via da un secondo di distrazione. L'intervista a La Nazione non è solo un ricordo personale, ma un monito per la collettività. Guarnieri invita tutti, dalla polizia ai giudici, a trattare questi casi con la stessa gravità riservata agli altri reati contro la persona. Solo smettendo di normalizzare la violenza stradale si potrà costruire una società dove la vita non viene sacrificata sull'altare della disattenzione o dell'incoscienza al volante.