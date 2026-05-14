Strage di via Cantoni a Milano: condanne pesanti per l'incendio che uccise tre giovani cinesi

La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni i mandanti e l'esecutore materiale del rogo doloso in un magazzino-showroom, che ha causato la morte di tre ragazzi cinesi per un debito di 40mila euro.

La vicenda giudiziaria legata al tragico incendio di via Cantoni a Milano ha trovato un primo, definitivo punto di arrivo con la sentenza emessa dalla Corte d'Assise.

Il tribunale ha condannato a pene estremamente severe i tre imputati coinvolti in un piano criminale che ha portato alla morte di tre giovani cittadini cinesi. Nello specifico, i due mandanti, identificati come Yijie Yao e Bing Zhou, sono stati condannati a 30 anni di reclusione, la pena massima possibile al di sotto dell'ergastolo. L'esecutore materiale del rogo, il ventisettenne Washi Laroo, ha invece ricevuto una condanna a 21 anni di carcere.

Questa decisione giunge dopo un processo complesso che ha cercato di fare luce su una notte di terrore che ha spento precocemente tre vite, lasciando un vuoto incolmabile per le famiglie delle vittime, residenti in Cina e impossibilitate a partecipare fisicamente all'udienza. Il dramma si è consumato nella notte del 12 settembre 2024, all'interno di un locale che fungeva sia da magazzino che da showroom.

Le vittime erano tre ragazzi: Pan An, di 24 anni, e i due fratelli Yinjie Liu, di 17 anni, e Yindan Dong, di 18 anni. I giovani si trovavano nella struttura come ospiti per la notte e stavano dormendo quando l'incendio, appiccato deliberatamente, ha rapidamente avvolto l'edificio.

Le indagini hanno ricostruito i momenti disperati in cui i ragazzi hanno tentato di trovare una via d'uscita, senza tuttavia riuscirci a causa della rapidità con cui le fiamme hanno bloccato ogni possibile fuga. Il movente che ha spinto i criminali a compiere un gesto di tale ferocia sarebbe legato a questioni puramente economiche: un debito di circa 40mila euro che il proprietario dell'emporio avrebbe avuto nei confronti dei mandanti.

In un tentativo brutale di estorsione e intimidazione, i responsabili hanno scelto di dare fuoco al locale, senza probabilmente considerare che all'interno vi fossero persone che dormivano, trasformando un atto di vendetta finanziaria in una strage. Dal punto di vista giuridico, il processo ha visto un'importante riqualificazione dei reati contestati. Sebbene l'accusa, guidata dal pubblico ministero Luigi Luzi, avesse richiesto tre condanne all'ergastolo per l'ipotesi di omicidio volontario plurimo aggravato, la Corte ha optato per una diversa interpretazione dei fatti.

Il reato principale è stato riqualificato come morte come conseguenza di altro reato, ovvero dell'incendio doloso. Questa distinzione tecnica ha avuto un impatto diretto sulla determinazione delle pene, che sono scese dagli ergastoli a periodi di reclusione compresi tra i 21 e i 30 anni. Nonostante ciò, i giudici togati Bertoja e Fioretta hanno sottolineato la gravità estrema dell'evento, tenendo conto del numero di vittime e della spietatezza del piano.

Washi Laroo è stato condannato per incendio, tentata estorsione e morte come conseguenza di altro reato, venendo però assolto per un'accusa separata legata al traffico di stupefacenti. Al contrario, i mandanti Yao e Zhou sono stati condannati per tutte le imputazioni, inclusi i reati di droga, arrivando alla somma di 30 anni di reclusione.

L'avvocato Fan Zheng, legale di parte civile, ha espresso soddisfazione per la sentenza, definendola giusta e rappresentativa della gravità dei fatti, pur riconoscendo che nessuna pena può cancellare il dolore delle famiglie. La Corte ha inoltre disposto il pagamento di risarcimenti provvisionali per i parenti delle vittime, con cifre che variano dai 10mila fino ai 250mila euro, raggiungendo un totale di 500mila euro per i genitori dei due fratelli scomparsi.

Questo riconoscimento economico, sebbene marginale rispetto alla perdita umana, rappresenta un atto formale di giustizia verso chi ha subito un torto immenso. Le motivazioni complete del verdetto verranno depositate entro trenta giorni, fornendo ulteriori dettagli sul ragionamento logico e giuridico che ha portato i giudici a queste conclusioni. La vicenda rimane un monito atroce su come l'avidità e la criminalità possano portare a conseguenze irreversibili e devastanti, colpendo persone innocenti che si trovavano semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato





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