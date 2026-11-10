Strage in Bulgaria: 10 morti nel tamponamento a catena sotto la nebbia a Yambol

Una collisione multipla su un'autostrada nella Bulgaria sud-orientale ha causato almeno dieci morti. L'incidente è avvenuto martedì 10 novembre 2026 a Yambol.

Almeno dieci persone hanno perso la vita martedì 10 novembre 2026 a causa di un terribile incidente stradale verificatosi in Bulgaria. L'incidente ha coinvolto decine di veicoli in una stretta porzione di autostrada nella regione sud-orientale di Yambol. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da una fitta nebbia, hanno contribuito significativamente alla gravità della collisione. Questa tragedia ha scosso l'opinione pubblica e le autorità locali.

La dinamica del tamponamento a catena sotto la nebbia

L'agenzia di stampa BTA ha riportato le prime conferme sulla portata del disastro, citando fonti governative locali. L'incidente ha interessato veicoli su entrambi i lati della carreggiata, creando un blocco completo della strada. Le immagini trasmesse dai media locali mostrano una scena di devastazione, con auto e camion ammucchiati in modo caotico. Molti veicoli risultano ribaltati, schiacciati o finiti fuori strada in modo violento. La visibilità ridotta a causa della nebbia ha reso impossibile per i guidatori reagire in tempo.

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Le vittime e i soccorsi con i veicoli coinvolti

Il governatore regionale di Yambol, Georgi Chalakov, ha fornito i primi dettagli ufficiali all'agenzia BTA. Ha confermato che il bilancio delle vittime è di almeno dieci morti. Inoltre, ha precisato che circa cinquanta veicoli sono stati coinvolti nella collisione. La presenza di un numero così elevato di mezzi indica la natura a catena e progressiva dell'incidente. Le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e le squadre di ambulanza sono intervenuti tempestivamente.

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Le operazioni di soccorso e le dichiarazioni ufficiali

L'ispettore capo Todor Mishinev della Direzione regionale di Yambol del Ministero degli Affari Interni ha parlato alla rete Nova TV. Ha dichiarato che alcune persone erano ancora intrappolate all'interno delle loro auto al momento delle riprese. La priorità assoluta per i soccorritori è stata definita come il salvataggio delle vittime. Una volta completate le operazioni di recupero, saranno avviate le indagini procedurali. Todor Mishinev ha sottolineato l'importanza della fase di soccorso rispetto a quella investigativa iniziale.

Le conseguenze e le indagini successive

La regione di Yambol si trova nel sud-est del paese, un'area spesso soggetta a cambiamenti meteorologici repentini. La nebbia rappresenta un pericolo costante per la viabilità in questa zona geografica. L'intervento coordinato delle autorità locali ha permesso di contenere i danni, ma il bilancio umano resta alto. Le indagini ufficiali dovranno stabilire le cause precise della collisione e i responsabilità. I dettagli sulle vittime e gli stati di salute dei feriti saranno comunicati dalle autorità competenti.