Strage in una scuola media in Turchia: almeno quattro morti e numerosi feriti

Un grave episodio di violenza ha scosso la Turchia meridionale. Una sparatoria in una scuola media di Kahramanmara ha causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di circa venti, secondo le autorità locali. L'assalitore, identificato come uno studente dell'istituto, si sarebbe suicidato dopo l'attacco.

Una tragedia ha colpito Kahramanmara, città situata nel sud della Turchia , dove una sparatoria in una scuola media ha lasciato un bilancio pesante: almeno quattro persone hanno perso la vita e una ventina sono rimaste ferite. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, come riportato dal quotidiano turco Daily Sabah. L'incidente è avvenuto presso la Ayşel Çalık Middle School, nel distretto di Onikişubat.

Il governatore della provincia ha prontamente confermato l'accaduto, esprimendo cordoglio per le vittime e fornendo i primi dettagli sulle circostanze della sparatoria. Le prime informazioni indicano che il sospetto autore della strage sia uno studente dell'istituto stesso. Secondo quanto riferito dalle autorità e ripreso dal giornale, l'assalitore si sarebbe tolto la vita subito dopo aver compiuto l'attacco, utilizzando apparentemente cinque armi da fuoco. La gravità dell'evento ha suscitato profonda preoccupazione e il ministro dell'Istruzione, Yusuf Tekin, è atteso nella zona per accertare la situazione e manifestare la vicinanza del governo alle comunità colpite. Questo tragico episodio giunge all'indomani di un altro grave fatto di cronaca verificatosi in una scuola superiore a Sanliurfa, una città non lontana da Kahramanmara. In quell'occasione, una sparatoria aveva causato il ferimento di sedici persone, tra cui dieci studenti. Anche in quel caso, l'assalitore, che in passato aveva frequentato lo stesso istituto, si era suicidato a seguito dell'attacco, secondo quanto comunicato dal ministero degli Interni di Ankara. La coincidenza di questi due eventi violenti, a breve distanza l'uno dall'altro e in contesti scolastici, solleva interrogativi seri sulla sicurezza nelle scuole e sui fattori che possono portare a simili atti di estrema violenza tra i giovani. Le autorità turche hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi, comprendere le motivazioni dietro questi gesti e prevenire futuri episodi. La comunità locale è sotto shock, e si attende un'ulteriore evoluzione delle notizie mano a mano che le indagini procedono e vengono raccolte ulteriori testimonianze. L'eco di queste stragi risuona in tutto il paese, accentuando la necessità di un'attenta riflessione su come proteggere i giovani e garantire un ambiente scolastico sicuro e sereno. Le scuole, luoghi deputati alla crescita e all'educazione, si trovano ancora una volta al centro di una drammatica cronaca che lascia ferite profonde nel tessuto sociale. La presenza del ministro Tekin sul luogo della tragedia a Kahramanmara sottolinea l'importanza che il governo attribuisce a questo evento e alla necessità di dare risposte concrete





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