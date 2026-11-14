Strage San Fili: 5 vittime nello scontro in Galleria Fiego il 14 novembre

Il bilancio sale a 5 morti per lo scontro frontale in Galleria Fiego a San Fili il 14 novembre. Nomi e dettagli delle vittime, dinamiche del crash e chiusura stradale.

Il bilancio definitivo dell'impatto frontale verificatosi nel primo pomeriggio del 14 novembre nella Galleria Fiego è salito a cinque vittime. Lo scontro ha interessato la Strada Statale 107 Silana Crotonese nel territorio comunale di San Fili, interessando due vetture, una Jaguar e una Opel Mokka. Inizialmente si era parlato di otto occupanti, ma le verifiche hanno confermato la presenza di cinque persone a bordo dei due veicoli.

Dinamica del sinistro e interventi di emergenza

Le operazioni di soccorso sul luogo della tragedia sono state condotte dai Vigili del Fuoco, dal personale del 118 con ambulanze e elisoccorso e dai tecnici Anas. La chiusura provvisoria in entrambe le direzioni della statale 107 ha imposto la deviazione obbligatoria sulla strada Della Falconara. L'intervento del magistrato di turno è stato necessario per il nullaosta alle salme e per le operazioni di rimozione.

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Identificazione delle vittime del incidente

I decessi confermati riguardano Alfredo Spizzirri, 50enne di Rende, noto imprenditore nel settore delle costruzioni e della gestione di strutture ricettive nell'area cosentina, e la sua compagna Barbara Beltrano, 44 anni. A loro si aggiungono la madre di Spizzirri, Annamaria Sicilia, 84 anni, e la zia Carmela Sicilia, 86 anni. Le vittime facevano parte della famiglia sterminata sulla Jaguar.

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Evacuazione di Barbara Beltrano e decesso in ospedale

Barbara Beltrano, 44 anni, era sopravvissuta all'impatto iniziale e stata trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Annunziata di Cosenza. Nonostante i disperati tentativi dell'équipe medica del reparto di Rianimazione, la 44enne si è spenta poche ore dopo per le gravissime lesioni riportate nello schianto. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate.

Ricostituzione dinamica e responsabilità

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità sono affidati ai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Cosenza. Alla guida dell'altro mezzo, l'Opel Mokka, si trovava l'82enne che ha perso la vita nell'incidente. L'evento ha spezzato un intero nucleo familiare e ha causato la morte della conducente dell'altra vettura.