Strage Via D’Amelio: il Gip di Caltanissetta riapre le indagini sulla “pista nera” e i legami eversivi

Il Gip di Caltanissetta ha respinto per la seconda volta la richiesta di archiviazione della Procura sulla strage di via D’Amelio, ordinando nuove indagini sui mandanti esterni e sui possibili legami con ambienti eversivi di destra. La Cassazione ha confermato il ruolo del Gip nel suggerire ulteriori piste investigative, evidenziando la complessità della vicenda e la necessità di esplorare tutte le possibili connessioni, compresi i depistaggi.

Il 19 dicembre 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha respinto per la seconda volta la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica, ordinando ulteriori indagini sui presunti mandanti esterni e sui legami con ambienti eversivi di destra. Questa decisione riveste un'importanza cruciale non solo sul piano procedurale, ma anche da una prospettiva storica e politica, riaprendo interrogativi irrisolti sulla dinamica della strage di via D’Amelio e sulla potenziale interazione tra organizzazioni mafiose e apparati deviati dello Stato.

La cosiddetta “pista nera”, che ipotizza il coinvolgimento di ambienti neofascisti eversivi, con particolare riferimento a figure come Stefano Delle Chiaie, nel contesto degli attentati del 1992, si inserisce in un quadro più ampio di indagini e studi che fin dagli anni Novanta hanno evidenziato l’esistenza di reti paramilitari eversive in Italia, in grado di intessere dialoghi con strutture criminali e, in alcuni casi, con settori deviati dei servizi di sicurezza. La stagione degli anni Sessanta e Settanta, ad esempio, ha dimostrato come connessioni tra estremismi politici e complicità istituzionali abbiano potuto sfociare in atti eversivi con finalità destabilizzanti. Richiamare questi precedenti non significa stabilire una continuità automatica, ma piuttosto collocare la “pista nera” in una cornice storica verificabile e comparativa.

In risposta alla decisione del Gip, la Procura della Repubblica si è appellata alla Suprema Corte, definendo la pronuncia un provvedimento anomalo e contrario alle regole del procedimento penale. I giudici di legittimità, a mio parere correttamente, hanno stabilito che l'ordinanza del Gip rientrava pienamente nelle sue attribuzioni, dato che il giudice può indicare nuovi filoni investigativi da approfondire e sollecitare la continuazione delle indagini qualora ritenga insufficienti gli elementi raccolti dal pubblico ministero. La distinzione tra le competenze del pubblico ministero e i poteri del giudice per le indagini preliminari è fondamentale per garantire un equilibrio tra l'accelerazione delle indagini e la salvaguardia delle garanzie processuali. Il Gip, pur non assumendo un ruolo di indagine diretta, può legittimamente segnalare piste che, se trascurate, potrebbero pregiudicare la completezza della ricerca della verità.

La Cassazione ha chiarito che l'atto del giudice Graziella Luparello non presentava vizi patologici, ribadendo che spettava a lei suggerire ulteriori piste investigative, mentre alla magistratura requirente rimane la libertà di individuare gli strumenti più idonei per svolgere tali accertamenti e fare luce sulla morte di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta. Questa pronuncia si allinea a una giurisprudenza consolidata che riconosce al Gip un ruolo di stimolo e controllo volto a prevenire omissioni investigative significative. Di conseguenza, l'orientamento della Cassazione rafforza il principio secondo cui il perseguimento della verità processuale può richiedere l'indicazione di ulteriori verifiche anche da parte del giudice, senza incidere negativamente sulla discrezionalità tecnica e operativa del pubblico ministero.

La vicenda della strage di via D’Amelio è stata caratterizzata storicamente da un conflitto interpretativo. Da un lato, vi sono coloro che attribuiscono l'attentato esclusivamente a Cosa Nostra, individuando nel cosiddetto dossier “mafia-appalti” – per il quale la stessa Procura della Repubblica di Caltanissetta ha successivamente richiesto l'archiviazione – il movente principale. Dall'altro lato, vi sono coloro che sostengono la necessità di considerare responsabilità più ampie e stratificate. Io propendo per quest'ultima ipotesi. Questo orientamento si basa su una valutazione complessiva degli elementi processuali e delle evidenze raccolte nel tempo; non si tratta di moltiplicare ipotesi infondate, ma di integrare prospettive investigative per verificare la sussistenza di connessioni effettive. La sentenza del processo Borsellino quater, per chi avesse smarrito il ricordo dei fatti, smentisce la preminenza esclusiva del dossier mafia-appalti, inquadrando l'omicidio come parte integrante di una strategia terroristica deliberata dai vertici mafiosi.

In questa prospettiva, l'omicidio non va interpretato solo come reazione a interessi economici circoscritti, ma come elemento di una strategia più ampia volta a consolidare il potere e a condizionare il quadro politico-istituzionale. Emergono con chiarezza il tema del depistaggio, considerato tra i più gravi nella storia italiana, e gli accertamenti che hanno indicato la presenza di persone estranee alla mafia in via D’Amelio, come agenti dei servizi segreti non identificati.





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