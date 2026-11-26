Il suicidio di Gianni De Gennaro riapre il dibattito politico sulle stragi di Falcone e Borsellino. Analisi di pista nera, mafia-appalti e tensioni in Parlamento.

Il recente suicidio dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro ha riaperto un intenso dibattito pubblico sulle stragi mafiose dei primi anni Novanta in Italia, focalizzando l'attenzione sugli omicidi dei giudici Giovanni Falcone, assassinato il 23 maggio 1992, e Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992. Questa nuova ondata di polemiche politiche coinvolge direttamente l'attuale scenario parlamentare italiano, generando forti tensioni tra la maggioranza di governo e l'opposizione.

Al centro della discussione si collocano due espressioni chiave spesso utilizzate senza un contesto sufficiente: la "pista nera" e "mafia-appalti". La natura complessa di queste teorie investigative sta alimentando un acceso scontro politico a quasi trentacinque anni dai fatti, costringendo le istituzioni a ridefinire la propria posizione storica e giuridica rispetto agli eventi che sconvolsero la Repubblica.

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Ricostruzione dei fatti e responsabilità mafiose

Per comprendere l'attuale divario politico è fondamentale partire dal presupposto consolidato che la responsabilità primaria per la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sia da attribuire inequivocabilmente alla mafia. Nei primi anni successivi alle efferate stragi, la verità giudiziaria si era fermata a questa conclusione, identificando Cosa Nostra come l'organizzazione esecutrice degli attentati.

Tuttavia, passo dopo passo, gli addetti ai lavori hanno iniziato a ipotizzare che dietro gli attacchi così dirompenti ci fosse stata una mano esterna. L'esplosione in autostrada a Capaci che uccise Falcone e l'auto imbottita di tritolo in via D'Amelio che stroncò la vita di Borsellino richiedevano risorse e competenze che non sembravano alla portata esclusiva del clan mafioso, suggerendo possibili collaborazioni.

Il sospetto principale verte sull'esistenza di altri poteri che avrebbero favorito Cosa Nostra, depistando le indagini per coprire le proprie tracce e nascondere eventuali connivenze istituzionali o politiche. Questa dinamica ha portato a una frammentazione della narrazione ufficiale e a una moltiplicazione delle linee investigative nel corso dei decenni.

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Il processo Borsellino quater e i depistaggi

Il quarto processo sulla strage di via D'Amelio, condotto dai giudici di Caltanissetta, ha condannato i boss mafiosi responsabili dell'attentato, evidenziando come nei precedenti iter giudiziari fosse emerso un chiaro tentativo di nascondere la verità tramite l'uso di prestanome. Questa sentenza ha confermato la responsabilità mafiosa diretta, chiudendo un capitolo fondamentale della lotta alla criminalità organizzata.

Nondimeno, i giudici hanno precisato di non essere stati in grado di ricostruire con certezza l'identità dei responsabili dello sviamento delle indagini e dei processi precedenti. Per il depistaggio sono stati processati successivamente tre poliziotti, confermando l'esistenza di operazioni di disturbo intenzionali che hanno complicato la ricerca della verità storica.

Prima dell'emanazione di quella sentenza, si erano già affermate varie tesi sulle piste da seguire per capire chi avesse collaborato con la mafia nelle stragi. La sentenza Borsellino quater ha ulteriormente alimentato queste teorie, creando un terreno fertile per nuove interpretazioni e polemiche politiche che risuonano ancora oggi.

La trattativa Stato-mafia scartata

Per anni, magistrati come Nino Di Matteo hanno indagato sull'ipotesi che Paolo Borsellino fosse stato ucciso perché aveva scoperto la presunta "trattativa Stato-mafia", un accordo tra pezzi di istituzioni e mafiosi per porre fine alla stagione stragista. Questa linea investigativa, confluita in uno dei tanti processi, è stata però successivamente accantonata dalla giustizia ordinaria.

Gli imputati di quel processo includevano figure di alto rango, tra cui il generale Mario Mori, ma la tesi è stata scartata dai giudici. La sentenza del Borsellino Quater ha specificato esplicitamente che non esistono collegamenti diretti tra la morte del giudice e la presunta trattativa, chiudendo definitivamente quella specifica avenue investigativa nel merito principale.

Con l'abbandono della pista della trattativa, rimangono in piedi tre filoni principali che infiammano il dibattito politico attuale: la pista nera, la pista dei mandanti esterni e la pista mafia-appalti. Ognuna di queste teorie propone scenari differenti sulle responsabilità politiche e istituzionali, mantenendo alta la tensione.

La pista nera e le polemiche parlamentari

I sostenitori della pista nera, tra cui l'ex magistrato e attuale senatore 5 stelle Roberto Scarpinato, sostengono che dietro la strage di Capaci ci fossero settori dell'eversione neofascista volenti destabilizzare le istituzioni italiane. La tesi indica che Paolo Borsellino avesse compreso questa strategia e fosse stato ucciso per impedirne l'emersione pubblica.

Questa ipotesi si appoggia su alcuni verbali del 2007 del collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi, che sosteneva la presenza in Sicilia di soggetti legati all'eversione fascista a ridosso della strage. Venne chiamato in causa anche Paolo Bellini, l'esecutore materiale della strage di Bologna, accusato di essere stato presente in Sicilia qualche mese prima degli attentati.

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Negli scorsi giorni, il centrosinistra ha spinto affinché il tema venisse discusso in Commissione antimafia, cercando di legare la stagione del terrorismo neofascista a quella delle stragi mafiose. Gli estremisti di destra sarebbero considerati co-responsabili delle stragi dei magistrati, una posizione fortemente avversata dal centrodestra.

Mafia-appalti e divisioni tra le forze politiche

Il centrodestra ha minimizzato la rilevanza della pista nera per allontanare sospetti di connivenza tra l'estrema destra e la mafia, sostenendo invece la procura di Caltanissetta che aveva indagato su Gianni De Gennaro. Tale procura ha chiesto due volte la definitiva archiviazione di questo filone, motivo per cui Scarpinato ha criticato aspramente l'operato.

Il filone della pista nera rimane tuttavia aperto per il diniego del giudice, nonostante le richieste di archiviazione. Su questa ipotesi si sono scontrati negli scorsi mesi il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, e Roberto Scarpinato, rappresentando due visioni contrastanti della giustizia.

In un'audizione in commissione antimafia, Salvatore De Luca ha dichiarato a Scarpinato che la pista nera vale zero, posizione sostenuta dal centrodestra e anche dai figli di Paolo Borsellino. Questa divisione riflette un更深ato problema di fiducia nelle istituzioni e nella capacità di fare chiarezza sul passato.

La pista dei mandanti esterni e gli appalti

L'ultima pista rilevante è quella dei mandanti esterni, legata all'inchiesta sulla mafia-appalti che la procura di Palermo stava conducendo prima dell'omicidio di Borsellino. L'indagine riguardava gli intrecci tra mafia, politica e imprenditori nella gestione degli appalti pubblici in Sicilia, una questione di enorme impatto economico e sociale.

All'epoca, vi era una netta divisione in procura sul peso da dare a questa linea investigativa. Mentre Paolo Borsellino era fermamente per andare avanti nell'inchiesta, parte dei suoi colleghi preferiva fermarsi, temendo le ripercussioni o la complessità del caso. Questa decisione ha lasciato irrisolti molti interrogativi.

L'attuale riacendersi del dibattito, innescato dalla scomparsa di una figura centrale come Gianni De Gennaro, dimostra quanto siano ancora vivi i feriti di quegli anni. La richiesta di verità e giustizia continua a dividere il paese, con le forze politiche che utilizzano queste tesi come strumenti di attacco reciproco.