Stramilano SottoZero torna il 29 novembre 2026 a CityLife con gare di 5 e 10 km. Partenza alle 9:00 per la FIDAL e alle 10:30 per la libera. Info e ritiro pettorali.

Stramilano SottoZero conferma la sua presenza nel calendario sportivo milanese per domenica 29 novembre 2026. L'appuntamento, già diventato un punto di riferimento per gli appassionati di running, si svolgerà nel quartiere CityLife, caratterizzandosi per il sold out delle passate edizioni.

Itinerario e percorsi tra le torri

La manifestazione offre una scelta tra la 10 km competitiva FIDAL e le varianti non competitive da 5 e 10 km ad andatura libera. I corridori affronteranno un circuito chiuso di cinque chilometri che si snoda tra gli iconici grattacieli della nuova Milano, con partenza da Viale Cassiodoro e passaggio da Piazzale Giulio Cesare e Via Colleoni.

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Una delle novità più apprezzate riguarda il punto di arrivo, collocato in Piazza Elsa Morante, poco sopra Via Stratos. Questo scenario offre una cornice scenografica unica, con le tre torri di CityLife che sovrastano l'area di traguardo. Tutti i partecipanti riceveranno in questa sede la medaglia SottoZero come ricordo della sfida superata.

Programma e orari delle partenze

Il programma ufficiale prevede due momenti distinti per la gara. La 10 km FIDAL, riservata esclusivamente agli atleti tesserati, avrà inizio alle ore 9:00 del mattino. Subito dopo, alle ore 10:30, partiranno i percorsi non competitivi da 5 e 10 km, aperti a tutti i partecipanti senza vincoli di affiliazione.

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Prima delle partenze, presso il Villaggio Atleti allestito in Piazza Burri, dietro al Palazzo delle Scintille, è previsto un riscaldamento collettivo. L'area diventerà il cuore pulsante della manifestazione, animata da musica e momenti di intrattenimento. Il DJ set scalderà l'atmosfera prima dello start, anticipato dall'esibizione della Fanfara dei Carabinieri.

Iniziative speciali e riconoscimenti

Torna anche quest'anno il concorso del Pettorale d'Oro, che consente di vincere un orologio Seiko. I partecipanti potranno trovare il pettorale vincente all'interno della propria sacca gara. Un riconoscimento specifico è dedicato anche ai più piccoli, con un voucher Decathlon assegnato al bambino più giovane iscritto alla manifestazione.

Colori ufficiali dell'edizione 2026 sono il nero e il giallo, che caratterizzeranno la T-shirt consegnata ai partecipanti. Michele Mesto, Presidente di Stramilano, e Andrea Alzati, Vice Presidente, hanno espresso soddisfazione per il continuo entusiasmo dei milanesi verso questo appuntamento invernale.

Logistica e ritiro pettorali

Il ritiro dei pacchi gara sarà agevolato attraverso due modalità. I partecipanti potranno recarsi presso il punto vendita Decathlon Cairoli in Foro Buonaparte 74-74, dal giovedì 26 novembre al sabato 28 novembre, dalle ore 9:00 alle 20:00. In alternativa, il ritiro avverrà domenica 29 novembre, dalle ore 7:00 alle 10:00, presso il Villaggio di CityLife in Piazza Burri.

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Per ulteriori dettagli sulle attività e i consigli di allenamento, è possibile consultare il sito www.stramilanosottozero.it e i canali social ufficiali. Per la classica Stramilano, l'appuntamento è fissato per il 21 marzo 2027, con iscrizioni già aperte su www.stramilano.it.