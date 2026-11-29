Stramilano SottoZero riunisce oltre 6.200 partecipanti a CityLife. Stefano Massimi e Nicole Coppa vincono la 10 km competitiva FIDAL, con un nuovo record della manifestazione.

La Stramilano SottoZero è tornata a animare Milano con una nuova edizione che ha registrato oltre 6.200 partecipanti, confermando il successo di un appuntamento ormai atteso nel calendario sportivo cittadino. La giornata si è svolta nel quartiere di CityLife, che ha accolto runner di ogni età e livello, riuniti dalla passione per la corsa e dalla voglia di trascorrere una mattinata all'aria aperta.

Sul fronte agonistico, la 10 km competitiva FIDAL ha visto la partecipazione di oltre 1.200 atleti. Stefano Massimi ha vinto la gara maschile con il tempo di 31'29'', stabilendo anche il record della manifestazione, mentre Nicole Coppa ha trionfato nella gara femminile in 35'57''.

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Percorso e modalità di partecipazione della gara

Il percorso della 10 km competitiva era articolato su un circuito chiuso di 5 km, con partenza da Viale Cassiodoro. Il tracciato proseguiva verso Piazzale Giulio Cesare e via Colleoni, per concludersi in Via Stratos.

Accanto alla gara FIDAL, le due prove non competitive da 5 e 10 km erano aperte a tutti. I partecipanti alle prove non competitive hanno potuto scegliere se affrontare il tracciato una o due volte, mentre gli atleti della gara FIDAL si sono confrontati sulla distanza di 10 km.

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La manifestazione ha quindi offerto diverse possibilità di partecipazione, pensate sia per i runner più allenati sia per chi voleva semplicemente mettersi alla prova e vivere lo sport in compagnia.

Podi maschile e femminile della 10 km competitiva

Nella categoria maschile il primo a tagliare il traguardo è stato Stefano Massimi, con 31'29'', seguito da Ahmed El Mazoury con 31'30'' e da Lorenzo Dell'Orefice con 31'54''. Il risultato di Massimi rappresenta anche il record della manifestazione.

In campo femminile la vittoria è andata a Nicole Coppa, con 35'57'', davanti a Mara Galvani con 36'05'' e a Benedetta Pompei con 37'12''. Il podio femminile si è chiuso con uno scarto di 15 secondi tra la prima e la seconda classificata.

Tra i partecipanti alla prova non competitiva sui 10 km figurava anche Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano.

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Cerimonia d'apertura e prossimo appuntamento

La giornata è stata aperta dalla Fanfara dei Carabinieri, che ha accompagnato il momento inaugurale con l'esecuzione dell'Inno Nazionale. Il ritmo della manifestazione è stato scandito anche dal DJ set di Nexus_dem, che ha animato l'area di partenza accogliendo i runner fin dalle prime ore del mattino.

Con oltre 6.200 partecipanti, Stramilano SottoZero conferma la capacità di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, promuovendo la pratica sportiva e la socialità. L'evento porta la passione per la corsa anche nella stagione invernale.

L'organizzazione ha dato appuntamento a tutta la città alla prossima edizione della Stramilano, in programma il 21 marzo 2027.