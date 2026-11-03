La Repubblica Ceca non raggiunge il 70% degli obiettivi NATO. Il governo Babis blocca la spesa al 2% fino al 2029, generando critiche internazionali.

La Repubblica Ceca si trova ad affrontare una significativa crisi di capacità militare, non raggiungendo i target stabiliti dalla NATO per il settanta percento delle proprie esigenze di potenziamento, come rivelato dalla nuova strategia di sviluppo dell'esercito ceco pubblicata il 3 novembre. Il documento, approvato dal governo lunedì, evidenzia un persistente carenza di personale e materiali bellici, preannunciando un miglioramento molto lento delle capacità nazionali nei prossimi anni nonostante un contesto di sicurezza regionale in netto peggioramento.

Laguna Tecnica e Ritardi Strategici

La strategia ufficiale, diffusa martedì a Praga, indica chiaramente che la Repubblica Ceca è indietro di cinque-tredici anni in quegli ambiti che richiedono le maggiori risorse finanziarie e tecnologiche. La nazione non sta soddisfacendo il settanta percento degli obiettivi di capacità della NATO, una percentuale che rappresenta un divario strutturale significativo rispetto agli standard alleati. Questo ritardo pone il paese in una posizione di vulnerabilità strategica, in particolare di fronte alla crescente minaccia di un potenziale attacco della Russia contro i paesi della NATO e dell'Unione Europea, scenario ora considerato sempre più probabile secondo l'analisi del documento.

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Posizioni del Governo e Critiche Esterne

Il Primo Ministro Andrej Babis ha difeso la direzione attuale del partito, affermando che la priorità assoluta rimane il reclutamento più rapido delle truppe e il focus sulla difesa aerea e anti-drone. Tuttavia, il suo approccio ha ricevuto feroci critiche, incluso dall'Ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Matthew Whitaker, che a settembre ha definito deludente la mancanza di progressi visibili sulla spesa. Anche il Presidente Petr Pavel ha espresso il suo disaccordo in una conferenza stampa televisiva live lunedì, sostenendo che la strategia non soddisfa nemmeno gli obiettivi fondamentali nel lungo periodo. La Repubblica Ceca ha continuato a spendere sotto la soglia minima del due percento del PIL per la difesa, a differenza di paesi come la Polonia, la Germania e gli Stati Baltici che stanno intensificando i propri investimenti.

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Impatto Reale e Prossimi Passi

Il piano governativo non prevede aumenti della spesa oltre il livello del due percento nel periodo 2027-2029, ignorando deliberatamente l'accordo NATO del 2024 che mira ad aumentare la spesa annuale per la difesa di base al tre punto cinque percento del PIL. Le proiezioni indicano che tale soglia verrà raggiunta solo nel periodo 2030-2035, ben oltre la fine del mandato attuale del governo. Fino al 2030, i finanziamenti saranno destinati quasi esclusivamente a progetti già approvati, come l'acquisto di ventiquattro caccia F-35, carri armati Leopard e sistemi di difesa aerea a corto e medio raggio.

Conseguenze sul Campo e Limiti Attuali

Questa allocazione specifica delle risorse avrà l'effetto concreto di rallentare la costituzione di una brigata media, lo sviluppo di sistemi senza pilota e la creazione di una difesa anti-drone robusta. Mentre l'esercito ceco punta ad aumentare il personale da circa venticinque mila a trentaduemila unità entro il 2030, questa crescita numerica non compensa la mancanza di investimenti in capacità operative avanzate. Il paese si trova quindi a dover affrontare sfide di adattamento tecnologico accelerato con risorse limitate, creando un divario crescente rispetto agli alleati europei che stanno rispondendo con maggiore aggressività alla guerra in Ucraina.