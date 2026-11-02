Strategia Usa Birmania: Pace e Terre Rare nel Focus di Washington

Il Dipartimento di Stato Usa punta sulla diplomazia in Birmania per accedere alle terre rare e ridurre il deficit commerciale, segnando un cambio di rotta rispetto al passato.

Washington ha delineato una nuova strategia diplomatica verso la Birmania, utilizzando la mediazione per la pace come leva strategica per espandere l'influenza americana nella regione. Secondo un documento del Dipartimento di Stato pubblicato recentemente, l'obiettivo primario è garantire l'accesso ai giacimenti di terre rare del paese, risorse critiche attualmente controllate principalmente dalla Cina.

Nuova Diplomazia Usa Per Accesso Alle Risorse

La strategia integrata per la missione degli Stati Uniti in Birmania, precedentemente nota come Burma, descrive esplicitamente come le aziende americane possano stabilire una presenza attraverso la partecipazione a negoziati complessi. Questi coinvolgono numerosi gruppi armati locali, tra cui formazioni pro-democrazia e insorti etnici che combattono per l'autonomia da decenni contro l'esercito nazionale.

Also read Trump prepara strategia esecutiva contro Congresso Democratico

L'approccio prevede il sostegno a un cessate il fuoco che apra la strada a un accordo di pace duraturo entro il 2030. Il piano include la facilitazione di almeno tre forum multistakeholder finalizzati ad avanzare proposte politiche su federalismo fiscale e demarcazione territoriale. Queste misure sono considerate fondamentali per creare opportunità concrete di accesso alle risorse minerarie del paese.

Svolta Politica E Colloqui Riservati Con I Militari

Questa direttiva segna una netta rottura con gli anni di politica statunitense volta all'isolamento dei militari birmani. Reuters ha riferito lo scorso mese che funzionari statunitensi hanno tenuto colloqui riservati con il governo nominalmente civile guidato dall'ex generale Min Aung Hlaing. Egli ha condotto il colpo di Stato del 2021, scatenando una guerra civile stimata dalle Nazioni Unite aver causato 100.000 vittime e oltre 3,5 milioni di sfollati.

Advertisement

Il riavvicinamento vede il coinvolgimento diretto di Michael Vance, il più alto responsabile dell'intelligence del Dipartimento di Stato. Le discussioni hanno incluso modalità operative per ottenere l'accesso ai minerali di terre rare, situati principalmente nelle aree colpite dal conflitto e oggi esportati verso la Cina. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti posizioni di non-interazione diretta con i leader militari.

Obiettivi Commerciali E Sanzioni Selettive

Il documento sottolinea l'importanza di aumentare le esportazioni americane per ridurre il deficit commerciale con la nazione impoverita. L'ambasciata mira a garantire almeno tre grandi accordi commerciali o investimenti da parte di aziende statunitensi, ciascuno valutato sopra i 5 milioni di dollari. Questo obiettivo economico si affianca alla volontà di contrastare i centri di truffa online che prendono di mira i cittadini americani.

Sebbene gli Stati Uniti mantengano sanzioni finanziarie sul presidente Min Aung Hlaing e su altri membri del governo militare, il Dipartimento di Stato ha sottolineato la necessità di vedere attività commerciali legittime e responsabili. L'amministrazione Trump ha rimosso diversi cittadini e aziende birmani dalle liste delle sanzioni, dimostrando una flessibilità pratica nell'applicazione delle restrizioni esistenti.

Cooperazione Internazionale E Prossimi Passi

Oltre agli aspetti economici e politici, la strategia priorizza la cooperazione in materia di applicazione della legge per combattere le frodi digitali e repatriare i cittadini birmani dagli Stati Uniti. Il documento, approvato il 31 agosto ma pubblicato online più recentemente, non specifica se Washington intenda rimuovere altre sanzioni o affrontare questioni di conformità che dissuadono gli investitori.

Advertisement

Il Dipartimento di Stato non ha risposto alle richieste di commento sul testo strategico. Tuttavia, la pubblicazione evidenzia una volontà chiara di integrare gli interessi nazionali di sicurezza ed economia attraverso un engagement attivo con tutte le parti in conflitto, inclusi i gruppi che hanno cercato autonomia per lungo tempo. Questa approccio multifacciale mira a stabilizzare la regione mentre si assicurano risorse strategiche per il futuro.